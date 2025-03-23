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Байден тайно позволил Chevron обходить санкции, сообщает Bloomberg

Байден тайно позволил Chevron обходить санкции, сообщает Bloomberg - 23.03.2025, ПРАЙМ

Байден тайно позволил Chevron обходить санкции, сообщает Bloomberg

Администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила нефтяной корпорации Chevron осуществлять финансовые переводы правительству Венесуэлы, несмотря на... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T09:33+0300

2025-03-23T09:33+0300

2025-03-23T09:33+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила нефтяной корпорации Chevron осуществлять финансовые переводы правительству Венесуэлы, несмотря на санкционные ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы.Согласно информации агентства, речь идет о конфиденциальном дополнении к генеральной лицензии, выданной Минфином США в ноябре 2022 года. Эта лицензия позволяла Chevron проводить ограниченные финансовые операции в Венесуэле, но запрещала выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Дополнение, по данным Bloomberg, разрешило компании осуществлять такие выплаты, аргументируя это необходимостью для продолжения деятельности в стране.В 2023 году Chevron задекларировала налоговые обязательства перед властями Венесуэлы на сумму около 300 миллионов долларов. Конгрессмен Мария Эльвира Саласар, представляющая Республиканскую партию, подвергла критике действия администрации Байдена и призвала к отзыву лицензии.После прихода к власти Дональда Трампа, соглашение с Венесуэлой было аннулировано, и Chevron получила указание прекратить все совместные проекты с государственной нефтяной компанией PDVSA.Министерство финансов США отказалось комментировать ситуацию. В Chevron заявили, что компания "всегда действует в соответствии с законодательством и санкционными требованиями США".Bloomberg отмечает, что Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе. В 2022 году администрация Байдена разрешила Chevron возобновить добычу в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы. Однако, по мнению Вашингтона, Мадуро не выполнил свои обязательства.

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венесуэла, вашингтон, джо байден, chevron, bloomberg, pdvsa, дональд трамп, сша, мировая экономика