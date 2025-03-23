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Россия предложила иностранцам драйв, которого больше нигде нет

Россия предложила иностранцам драйв, которого больше нигде нет - 23.03.2025, ПРАЙМ

Россия предложила иностранцам драйв, которого больше нигде нет

Несмотря на санкции и ограничения последних лет, Россия не только не оказалась в изоляции, но превратилась в по-настоящему привлекательное для бизнеса... | 23.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ, Олег Обухов. Несмотря на санкции и ограничения последних лет, Россия не только не оказалась в изоляции, но превратилась в по-настоящему привлекательное для бизнеса направление. Как это произошло, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУсловия для бизнеса будущегоРоссия заложила крепкую основу для того, чтобы стать привлекательной территорией для бизнеса. Особенно для тех, кто ищет стабильность и новые возможности на фоне глобальной турбулентности. Устойчивый рост экономики, поддержка со стороны государства и доступ к перспективным рынкам, в том числе стран-членов БРИКС, создают выгодные условия для развития предпринимательства. Однако для полной реализации этого потенциала, предстоит выполнить массу задач, отметил в ходе пленарного заседания съезда РСПП президент России Владимир Путин."Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", – подчеркнул глава государства.В частности, несмотря на положительные тенденции, российская экономика сталкивается с рядом вызовов. Инфляция, волатильность валютного курса, постоянна перенастройка логистических цепочек и геополитическая неопределенность оказывают серьезное давление на бизнес. Однако предприниматели адаптируются к новым условиям, проявляя гибкость и изобретательность. Например, разрыв связей с западными партнерами открыл новые возможности для бизнеса, особенно ориентированного на внутренний рынок и сотрудничество с азиатскими странами. Увеличение товарооборота с Индией, Китаем и другими развивающимися экономиками создало новые ниши для кооперации. Благодаря чему российская экономика демонстрирует устойчивость и рост, несмотря на внешние вызовы, говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."В 2024 году ВВП страны увеличился на 3,7–3,9 процента (с поправкой на инфляцию – 4,1 процента – ред.), что превзошло прогнозы и правительства, и Центрального банка. За последние три года индивидуальных предпринимателей в России стало на четверть больше. Бизнес привлекают льготные налоги и кредиты и субсидии в ряде отраслей. Преимущества экономики – крупный потребительский рынок и сильная IT-сфера. Однако остаются факторы, сдерживающие рост: коррупция, слабая инфраструктура в ряде регионов, высокий уровень бюрократии, инфляция и нестабильность рубля. Но государство активно работает над улучшением инвестиционного климата. Например, упрощаются административные процедуры и поддерживаются инновационные проекты", – отметил финансист.Превращая вызовы в преимуществаЗаметными темпами происходит увеличение производственного потенциала России, отмечают экономисты. В частности – в сельском хозяйстве и фармацевтике. В этих отраслях страны, которые находятся под западными санкциями, могут найти возможности для новых поставок и производства. В этом случае свою роль, в числе прочих слагаемых успеха, сыграла привлекательная стоимость рабочей силы, рассказывает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев."В качестве примера можно привести развитие производства в России, которое было направлено на импортозамещение. Рынок стал более открытым для бизнеса, что позволяет получать выгоды от создания новых предприятий и производства внутри страны. В частности, это видно в сферах, где раньше зависели от импорта – в строительстве и производстве медицинского оборудования", – уточняет эксперт.Налоговый драйвПомимо того, что растет количество предпринимателей, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении коммерческих организаций. До конца 2021 года наблюдалось их ежегодное сокращение. Статистика же трех последних лет показывает ежегодный прирост. В среднем – на один процент. Во всех случаях немалую роль в позитивной динамике играет действующая налоговая система и оптимизация ее администрирования, отмечает доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур."Несмотря на налоговую реформу 2025 года и объективные обстоятельства, вызвавшие ее (государству необходимы дополнительные источники дохода, а основной – это налоги, конкурентоспособность не вызывает сомнений. По сравнению с другими странами, ставки в России невысокие и по большинству позиций нет прогрессивной шкалы. Большое внимание уделяется специальным режимам. Так, в 2021 году введена прогрессивная шкала по упрощенной системе, чтобы обеспечить льготный режим предприятиям с годовой доходностью выше 150 миллионов рублей", – конкретизирует специалист.Центр притяженияТо есть в целом, Россия имеет все шансы быть и оставаться тихой гаванью для бизнеса, несмотря на все сложности. Главное – обеспечить стабильность внутренней политики, безопасность и предсказуемость для отечественных предпринимателей. По мнению Расторгуева, в условиях геополитической нестабильности и экономических санкций многие бизнесмены ищут такие места, где можно не только выжить, но и развиваться. Россия такие возможности предоставляет."Говоря шире, Россия имеет потенциал стать тихой гаванью и для иностранных компаний, особенно тех, кто ориентирован на рынки стран Азии, Ближнего Востока и других развивающихся экономик. В условиях неясностей в Западной Европе и Северной Америке Россия дает более стабильные условия для инвестиций. Но для закрепления статуса "тихой гавани", надо усилить судебную систему и защиту прав собственности, повысить прозрачность в регулировании бизнеса и укрепить доверие к власти. Развитие инфраструктуры, улучшение связей с международными партнерами – шаги, необходимые для создания долгосрочной привлекательности для всех типов бизнеса", – убежден аналитик.Россия – ключ к стабильностиСтоит подчеркнуть, что и наличие энергетической базы играет важную роль в развитии предпринимательства в стране. В этом контексте Россия обладает значительным преимуществом перед многими странами, отмечает Мазур. Обширные запасы энергоресурсов способны удовлетворить потребности в долгосрочной перспективе. Это создает благоприятные условия не только для роста экономики, но и укрепляет репутацию страны как надежного и устойчивого партнера для инвестиций, утверждает эксперт. Кроме того, необходимо акцентировать внимание на важности человеческого капитала. Квалифицированная рабочая сила, способная к адаптации и внедрению инновационных технологий, вместе с развитой системой образования, обеспечивают России прочные позиции на мировой арене.Обретая статус тихой гавани, России важно и дальше развивать привлекательность юрисдикции для инвестиций и развития бизнеса, как для российских, так и зарубежных компаний. Так как конкуренцию и в этом сегменте никто не отменял. Не стоит забывать, что успех зависит от общих усилий и государства, и предпринимателей, и общества. Реализовать свой потенциал России можно только за счет расширения возможностей благоприятной среды, обеспечивая стабильность, предсказуемость, безопасность и доверие.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

бизнес, россия, индия, китай, владимир путин, рспп