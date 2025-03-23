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В Эквадоре зафиксировали утечку нефти из трубопровода - 23.03.2025, ПРАЙМ
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В Эквадоре зафиксировали утечку нефти из трубопровода
В Эквадоре зафиксировали утечку нефти из трубопровода - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Эквадоре зафиксировали утечку нефти из трубопровода
Утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока, сообщило министерство энергетики... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T03:04+0300
2025-03-23T03:04+0300
энергетика
нефть
эквадор
москва
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока, сообщило министерство энергетики страны. Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в субботу в провинции Напо. "Министерство энергетики сообщает, что в субботу, 22 марта... была зафиксирована утечка нефти из трубопровода между городами Шушуфинди и Кито, на 137-м километре... в провинции Напо", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в соцсети X. Министерство не уточнило, каков точный объем разлитого топлива, а также попало ли оно в реку Кока, находящуюся недалеко от места повреждения трубопровода. Как добавило ведомство, нефтегазовая компания Petroecuador и местные власти направили специалистов, чтобы предотвратить возможное попадание нефтепродуктов в систему гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. находящейся на Коке. Ранее государственная нефтегазовая компания Petroecuador объявила режим чрезвычайной ситуации на 60 дней и приостановила экспорт нефти через морской терминал Балао после разлива топлива, который произошел 18 марта на фоне оползня. Министерство энергетики Эквадора подтвердило факт разлива нефти в провинции Эсмеральдас и приняло решение обеспечить поставки питьевой воды местным жителям.
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нефть, эквадор, москва
Энергетика, Нефть, ЭКВАДОР, МОСКВА
03:04 23.03.2025
 
В Эквадоре зафиксировали утечку нефти из трубопровода

Минэнерго Эквадора: в центре страны произошла утечка нефти из трубопровода

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока, сообщило министерство энергетики страны.
Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в субботу в провинции Напо.
"Министерство энергетики сообщает, что в субботу, 22 марта... была зафиксирована утечка нефти из трубопровода между городами Шушуфинди и Кито, на 137-м километре... в провинции Напо", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в соцсети X.
Министерство не уточнило, каков точный объем разлитого топлива, а также попало ли оно в реку Кока, находящуюся недалеко от места повреждения трубопровода. Как добавило ведомство, нефтегазовая компания Petroecuador и местные власти направили специалистов, чтобы предотвратить возможное попадание нефтепродуктов в систему гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. находящейся на Коке.
Ранее государственная нефтегазовая компания Petroecuador объявила режим чрезвычайной ситуации на 60 дней и приостановила экспорт нефти через морской терминал Балао после разлива топлива, который произошел 18 марта на фоне оползня. Министерство энергетики Эквадора подтвердило факт разлива нефти в провинции Эсмеральдас и приняло решение обеспечить поставки питьевой воды местным жителям.
 
ЭнергетикаНефтьЭКВАДОРМОСКВА
 
 
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