https://1prime.ru/20250323/inflyatsiya-856031111.html
"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ
"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ
Прекращение дефицита кадров, затоваривание рынков, ужесточение кредитных условий и существенное снижение курса доллара способны в ближайшие месяцы практически... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T22:36+0300
2025-03-23T22:36+0300
2025-03-23T22:36+0300
экономика
россия
укрепление рубля
ставки по кредитам
кадры
цены
дефляция
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Прекращение дефицита кадров, затоваривание рынков, ужесточение кредитных условий и существенное снижение курса доллара способны в ближайшие месяцы практически полностью остановить рост цен в России, утверждается в материале "Известий".Как отмечается, в 2025 году в России отсутствует острая нехватка кадров, наблюдавшаяся в 2024-м. В связи с этим ожидается охлаждение роста зарплат, что станет дефляционным фактором.При этом на ряде рынков появились признаки затоваривания. Так, падает спрос на жилье, что, как указывается, было обусловлено отменой льготной ипотеки. В результате застройщики вынуждены делать значительные скидки. Зафиксирован избыток и на авторынке, в связи с чем приходится делать скидки и автодилерам.Еще одна названная "Известиями" причина торможения цен - повышение курса рубля и сравнительно высокие кредитные ставки. "Все это создает весьма крепкий "коктейль", который будет сильно давить на снижение цен. Не исключено, что уже в один из весенних месяцев будет замечена дефляция", — заключают авторы статьи.
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россия, укрепление рубля, ставки по кредитам, кадры, цены, дефляция
Экономика, РОССИЯ, укрепление рубля, ставки по кредитам, Кадры, цены, дефляция
"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ
"Известия": затоваривание и укрепление рубля могут затормозить рост цен в России
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ.
Прекращение дефицита кадров, затоваривание рынков, ужесточение кредитных условий и существенное снижение курса доллара способны в ближайшие месяцы практически полностью остановить рост цен в России, утверждается в материале "Известий"
.
Как отмечается, в 2025 году в России отсутствует острая нехватка кадров, наблюдавшаяся в 2024-м. В связи с этим ожидается охлаждение роста зарплат, что станет дефляционным фактором.
При этом на ряде рынков появились признаки затоваривания. Так, падает спрос на жилье, что, как указывается, было обусловлено отменой льготной ипотеки. В результате застройщики вынуждены делать значительные скидки. Зафиксирован избыток и на авторынке, в связи с чем приходится делать скидки и автодилерам.
Банк России: инфляция может вернуться к цели в 2026 году
Еще одна названная "Известиями" причина торможения цен - повышение курса рубля и сравнительно высокие кредитные ставки. "Все это создает весьма крепкий "коктейль", который будет сильно давить на снижение цен. Не исключено, что уже в один из весенних месяцев будет замечена дефляция", — заключают авторы статьи.