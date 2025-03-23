https://1prime.ru/20250323/inflyatsiya-856031111.html

"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ

"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Цены могут резко затормозить". Названы факторы замедления инфляции в РФ

Прекращение дефицита кадров, затоваривание рынков, ужесточение кредитных условий и существенное снижение курса доллара способны в ближайшие месяцы практически... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T22:36+0300

2025-03-23T22:36+0300

2025-03-23T22:36+0300

экономика

россия

укрепление рубля

ставки по кредитам

кадры

цены

дефляция

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Прекращение дефицита кадров, затоваривание рынков, ужесточение кредитных условий и существенное снижение курса доллара способны в ближайшие месяцы практически полностью остановить рост цен в России, утверждается в материале "Известий".Как отмечается, в 2025 году в России отсутствует острая нехватка кадров, наблюдавшаяся в 2024-м. В связи с этим ожидается охлаждение роста зарплат, что станет дефляционным фактором.При этом на ряде рынков появились признаки затоваривания. Так, падает спрос на жилье, что, как указывается, было обусловлено отменой льготной ипотеки. В результате застройщики вынуждены делать значительные скидки. Зафиксирован избыток и на авторынке, в связи с чем приходится делать скидки и автодилерам.Еще одна названная "Известиями" причина торможения цен - повышение курса рубля и сравнительно высокие кредитные ставки. "Все это создает весьма крепкий "коктейль", который будет сильно давить на снижение цен. Не исключено, что уже в один из весенних месяцев будет замечена дефляция", — заключают авторы статьи.

https://1prime.ru/20250321/stavka-855992018.html

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россия, укрепление рубля, ставки по кредитам, кадры, цены, дефляция