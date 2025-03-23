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В АТОР оценили влияние пожаров на туры в Южную Корею
В АТОР оценили влияние пожаров на туры в Южную Корею - 23.03.2025, ПРАЙМ
В АТОР оценили влияние пожаров на туры в Южную Корею
Российские туроператоры не ожидают отмен или переносов туров в Южную Корею в связи с природными пожарами, поскольку небезопасные для туристов локации можно... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:30+0300
2025-03-23T15:30+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российские туроператоры не ожидают отмен или переносов туров в Южную Корею в связи с природными пожарами, поскольку небезопасные для туристов локации можно исключить из маршрутов. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о пожарах в уезде Санчхон провинции Кенсан в Южной Корее, которые перекинулись с лесов на жилые дома. По информации издания, погибли четыре человека, 10 пострадали, 1,5 тысячи были эвакуированы. Правительство объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны. Сообщалось также о пожарах в популярных национальных парках и местах рядом с достопримечательностями и храмами."...если в каких-то зонах наблюдаются неудобства, которые приведут к тому, что туристам там находиться небезопасно, то всегда можно исключить эти регионы или эти локации из уже запланированных туристических маршрутов. Поэтому ни отмены, ни переноса туров в Корею мы не ожидаем", - сказал Мурадян. Мурадян также добавил, что АТОР планирует получить более подробную информацию о текущей ситуации в Южной Корее от партнеров туроператоров в понедельник.
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В АТОР оценили влияние пожаров на туры в Южную Корею
АТОР: отмен туров в Южную Корею из-за пожаров не ожидается
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российские туроператоры не ожидают отмен или переносов туров в Южную Корею в связи с природными пожарами, поскольку небезопасные для туристов локации можно исключить из маршрутов. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о пожарах в уезде Санчхон провинции Кенсан в Южной Корее, которые перекинулись с лесов на жилые дома. По информации издания, погибли четыре человека, 10 пострадали, 1,5 тысячи были эвакуированы. Правительство объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны. Сообщалось также о пожарах в популярных национальных парках и местах рядом с достопримечательностями и храмами.
"...если в каких-то зонах наблюдаются неудобства, которые приведут к тому, что туристам там находиться небезопасно, то всегда можно исключить эти регионы или эти локации из уже запланированных туристических маршрутов. Поэтому ни отмены, ни переноса туров в Корею мы не ожидаем", - сказал Мурадян.
Мурадян также добавил, что АТОР планирует получить более подробную информацию о текущей ситуации в Южной Корее от партнеров туроператоров в понедельник.
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