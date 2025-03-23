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В Петербурге выставили на продажу Lamborghini Urus в обвесе из карбона
В Петербурге выставили на продажу Lamborghini Urus в обвесе из карбона - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Петербурге выставили на продажу Lamborghini Urus в обвесе из карбона
В Петербурге выставили на продажу кроссовер Lamborghini Urus за 28,4 миллиона рублей. Объявление разместили на платформе Авито Авто. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T10:00+0300
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2025-03-23T10:00+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В Петербурге выставили на продажу кроссовер Lamborghini Urus за 28,4 миллиона рублей. Объявление разместили на платформе Авито Авто.Это один из первых в мире суперкаров повышенной проходимости. Автомобиль разработали как конкурента для люксовых брендов, которые уже успели представить собственные вседорожники.Слово Urus происходит от латинского названия предка современного крупного рогатого скота, внешне похожего на испанских боевых быков. То есть название модели итальянского бренда традиционно имеет отношение к корриде, пусть и опосредованное.Urus — первый в истории марки автомобиль с турбонаддувом, а также первый Lamborghini с системами автоматического экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем.В марте 2021 года модель установила мировой рекорд скорости — 298 км/ч — на льду озера Байкал.Для экземпляра, который выставлен на продажу, на заказ был изготовлен внешний обвес из кованого карбона. Кроме того, он полностью покрыт полиуретановой бронепленкой.Под капотом находится 8-цилиндровый 4-литровый двигатель мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач он позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 305 км/ч.
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авто, lamborghini, санкт-петербург
Авто, Lamborghini, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Петербурге выставили на продажу Lamborghini Urus в обвесе из карбона
В Петербурге продают кроссовер Lamborghini Urus почти за 30 миллионов рублей
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ.
В Петербурге выставили на продажу кроссовер Lamborghini Urus
за 28,4 миллиона рублей. Объявление разместили на платформе Авито Авто.
Это один из первых в мире суперкаров повышенной проходимости. Автомобиль разработали как конкурента для люксовых брендов, которые уже успели представить собственные вседорожники.
Слово Urus происходит от латинского названия предка современного крупного рогатого скота, внешне похожего на испанских боевых быков. То есть название модели итальянского бренда традиционно имеет отношение к корриде, пусть и опосредованное.
Urus — первый в истории марки автомобиль с турбонаддувом, а также первый Lamborghini с системами автоматического экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем.
В марте 2021 года модель установила мировой рекорд скорости — 298 км/ч — на льду озера Байкал.
Для экземпляра, который выставлен на продажу, на заказ был изготовлен внешний обвес из кованого карбона. Кроме того, он полностью покрыт полиуретановой бронепленкой.
Под капотом находится 8-цилиндровый 4-литровый двигатель мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач он позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 305 км/ч.
В России в январе выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом