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Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день - 23.03.2025, ПРАЙМ
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день
Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T14:55+0300
2025-03-23T14:55+0300
2025-03-23T14:55+0300
энергетика
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ирак
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БЕЙРУТ, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем Хдейр в воскресенье. "Министерство стремится увеличить производственные мощности нефти и газа в рамках четко определенного пятилетнего плана, целью которого является достижение уровня, превышающего 6 миллионов баррелей в день, между 2028 и 2029 годами",- цитирует слова Хдейра иракское государственное агентство INA. Хдейр пояснил, что министерство работает над достижением поставленных целей через проекты, охватывающие все провинции, пользуясь результатами разведки месторождений, проводимой государственной компанией, а также бурением и добычей на месторождениях в рамках шести этапов лицензирования. "Один из наиболее значимых текущих проектов связан с комплексным развитием газового месторождения Артауи на юге (Ирака), а также другие проекты, включая разработки четырех важных месторождений в Киркуке, по которым было достигнуто соглашение. Подписание контракта с компанией BP на согласованных условиях планируется в ближайшие дни", - добавил представитель министерства. По словам Хдейра, иракские национальные добывающие компании на сегодняшний день ответственны за 70% эксплуатационных мероприятий в стране, связанных с нефтегазовыми месторождениями.
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нефть, ирак
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 млн баррелей в день к 2029 году
БЕЙРУТ, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем Хдейр в воскресенье.
"Министерство стремится увеличить производственные мощности нефти и газа в рамках четко определенного пятилетнего плана, целью которого является достижение уровня, превышающего 6 миллионов баррелей в день, между 2028 и 2029 годами",- цитирует слова Хдейра иракское государственное агентство INA.
Хдейр пояснил, что министерство работает над достижением поставленных целей через проекты, охватывающие все провинции, пользуясь результатами разведки месторождений, проводимой государственной компанией, а также бурением и добычей на месторождениях в рамках шести этапов лицензирования.
"Один из наиболее значимых текущих проектов связан с комплексным развитием газового месторождения Артауи на юге (Ирака), а также другие проекты, включая разработки четырех важных месторождений в Киркуке, по которым было достигнуто соглашение. Подписание контракта с компанией BP на согласованных условиях планируется в ближайшие дни", - добавил представитель министерства.
По словам Хдейра, иракские национальные добывающие компании на сегодняшний день ответственны за 70% эксплуатационных мероприятий в стране, связанных с нефтегазовыми месторождениями.
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