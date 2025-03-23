Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250323/neft-856027118.html
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день - 23.03.2025, ПРАЙМ
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день
Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T14:55+0300
2025-03-23T14:55+0300
энергетика
нефть
ирак
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/02/832880232_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a9810ca7dc2ee94d71db85273466ac83.jpg
БЕЙРУТ, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем Хдейр в воскресенье. "Министерство стремится увеличить производственные мощности нефти и газа в рамках четко определенного пятилетнего плана, целью которого является достижение уровня, превышающего 6 миллионов баррелей в день, между 2028 и 2029 годами",- цитирует слова Хдейра иракское государственное агентство INA. Хдейр пояснил, что министерство работает над достижением поставленных целей через проекты, охватывающие все провинции, пользуясь результатами разведки месторождений, проводимой государственной компанией, а также бурением и добычей на месторождениях в рамках шести этапов лицензирования. "Один из наиболее значимых текущих проектов связан с комплексным развитием газового месторождения Артауи на юге (Ирака), а также другие проекты, включая разработки четырех важных месторождений в Киркуке, по которым было достигнуто соглашение. Подписание контракта с компанией BP на согласованных условиях планируется в ближайшие дни", - добавил представитель министерства. По словам Хдейра, иракские национальные добывающие компании на сегодняшний день ответственны за 70% эксплуатационных мероприятий в стране, связанных с нефтегазовыми месторождениями.
https://1prime.ru/20250227/irak-855316782.html
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83288/02/832880232_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_25a83019b137112bec90b266e36a009e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ирак
Энергетика, Нефть, ИРАК
14:55 23.03.2025
 
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день

Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 млн баррелей в день к 2029 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИрак
Ирак - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Ирака планируют к 2029 году увеличить добычу нефти до более 6 миллионов баррелей в день, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Басем Хдейр в воскресенье.
"Министерство стремится увеличить производственные мощности нефти и газа в рамках четко определенного пятилетнего плана, целью которого является достижение уровня, превышающего 6 миллионов баррелей в день, между 2028 и 2029 годами",- цитирует слова Хдейра иракское государственное агентство INA.
Хдейр пояснил, что министерство работает над достижением поставленных целей через проекты, охватывающие все провинции, пользуясь результатами разведки месторождений, проводимой государственной компанией, а также бурением и добычей на месторождениях в рамках шести этапов лицензирования.
"Один из наиболее значимых текущих проектов связан с комплексным развитием газового месторождения Артауи на юге (Ирака), а также другие проекты, включая разработки четырех важных месторождений в Киркуке, по которым было достигнуто соглашение. Подписание контракта с компанией BP на согласованных условиях планируется в ближайшие дни", - добавил представитель министерства.
По словам Хдейра, иракские национальные добывающие компании на сегодняшний день ответственны за 70% эксплуатационных мероприятий в стране, связанных с нефтегазовыми месторождениями.
Самолет, перелет
Ирак может расширить географию полетов в Россию
27 февраля, 13:55
 
ЭнергетикаНефтьИРАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала