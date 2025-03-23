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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - 23.03.2025, ПРАЙМ
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:01+0300
2025-03-23T12:01+0300
2025-03-23T12:01+0300
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КРАСНОДАР, 23 мар – ПРАЙМ. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда. "В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении. Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. "После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", - добавили в оперштабе. В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет
КРАСНОДАР, 23 мар – ПРАЙМ. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда.
"В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении.
Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. "После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", - добавили в оперштабе.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Для ликвидации пожара на нефтебазе Кубани привлекли четыре пожарных поезда