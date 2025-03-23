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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - 23.03.2025, ПРАЙМ
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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - 23.03.2025, ПРАЙМ
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:01+0300
2025-03-23T12:01+0300
происшествия
кубань
краснодарский край
нефть
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КРАСНОДАР, 23 мар – ПРАЙМ. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда. "В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении. Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. "После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", - добавили в оперштабе. В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
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кубань, краснодарский край, нефть, россия
Происшествия, КУБАНЬ, Краснодарский край, Нефть, РОССИЯ
12:01 23.03.2025
 
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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КРАСНОДАР, 23 мар – ПРАЙМ. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушен, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда.
"В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении.
Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. "После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", - добавили в оперштабе.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
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