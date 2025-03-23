https://1prime.ru/20250323/pregovory-856030780.html

Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде - 23.03.2025, ПРАЙМ

Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T20:32+0300

2025-03-23T20:32+0300

2025-03-23T21:20+0300

политика

украина

сша

переговоры

комментарии

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

ЭР-РИЯД, 23 мар - ПРАЙМ. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. "Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации", - сказал Палиса.Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://1prime.ru/20250323/peregovory-856029976.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, переговоры, комментарии