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Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде - 23.03.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде. | 23.03.2025, ПРАЙМ
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ЭР-РИЯД, 23 мар - ПРАЙМ. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. "Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации", - сказал Палиса.Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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Политика, УКРАИНА, США, переговоры, комментарии
Офис Зеленского отказался комментировать итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Замглавы офиса Зеленского: Украина не комментирует итоги переговоров с США
ЭР-РИЯД, 23 мар - ПРАЙМ. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде.
Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии.
"Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации", - сказал Палиса.
Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.