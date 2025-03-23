https://1prime.ru/20250323/shtraf-855995717.html

Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин

Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин - 23.03.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин

Мытье машины в неположенных местах чревато штрафом, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T03:03+0300

2025-03-23T03:03+0300

2025-03-23T03:03+0300

авто

сервис

экология

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83329/00/833290070_0:89:3070:1816_1920x0_80_0_0_5bb966db4f0114a7b13721271913b810.jpg

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Мытье машины в неположенных местах чревато штрафом, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.Автовладельцы довольно щепетильно относятся к внешнему виду своих транспортных средств, стараются чтобы они выглядели достойно. Да и за нечитаемые из-за грязи номера можно получить штраф. Однако мыть машину можно не везде, хотя об этом нередко забывают."Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", - говорит юрист.Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспортного средства у водоемов и в лесах. Большее широкий перечень запрещенных мест содержит законодательство субъектов Российской Федерации.В частности, часть 1 статьи 8 Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест на территории города. Схожее нарушение в Московской области обойдется в три-пять тысяч рублей, отметил Тишаков.Мытье автомобиля во дворах и на дачных участках под запретом – за это тоже могут оштрафовать. Размер штрафа варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка по ст. 8.8 КоАП (нецелевое использование земли). Минимальный размер штрафа в последнем случае – 10 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250319/avto-855938547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, сервис, экология, бизнес, общество