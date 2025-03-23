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Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин
Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин - 23.03.2025, ПРАЙМ
Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин
Мытье машины в неположенных местах чревато штрафом, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T03:03+0300
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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Мытье машины в неположенных местах чревато штрафом, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.Автовладельцы довольно щепетильно относятся к внешнему виду своих транспортных средств, стараются чтобы они выглядели достойно. Да и за нечитаемые из-за грязи номера можно получить штраф. Однако мыть машину можно не везде, хотя об этом нередко забывают."Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", - говорит юрист.Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспортного средства у водоемов и в лесах. Большее широкий перечень запрещенных мест содержит законодательство субъектов Российской Федерации.В частности, часть 1 статьи 8 Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест на территории города. Схожее нарушение в Московской области обойдется в три-пять тысяч рублей, отметил Тишаков.Мытье автомобиля во дворах и на дачных участках под запретом – за это тоже могут оштрафовать. Размер штрафа варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка по ст. 8.8 КоАП (нецелевое использование земли). Минимальный размер штрафа в последнем случае – 10 тысяч рублей.
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авто, сервис, экология, бизнес, общество
Авто, сервис, экология, Бизнес, Общество
03:03 23.03.2025
 
Водителей предупредили о штрафе за неправильное мытье машин

Доцент Тишаков: мытье машины в неположенном месте чревато штрафом

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве
Дезинфекция автомобилей каршеринга Яндекс.Драйв в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Мытье машины в неположенных местах чревато штрафом, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
Автовладельцы довольно щепетильно относятся к внешнему виду своих транспортных средств, стараются чтобы они выглядели достойно. Да и за нечитаемые из-за грязи номера можно получить штраф. Однако мыть машину можно не везде, хотя об этом нередко забывают.
"Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", - говорит юрист.
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Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспортного средства у водоемов и в лесах. Большее широкий перечень запрещенных мест содержит законодательство субъектов Российской Федерации.
В частности, часть 1 статьи 8 Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест на территории города. Схожее нарушение в Московской области обойдется в три-пять тысяч рублей, отметил Тишаков.
Мытье автомобиля во дворах и на дачных участках под запретом – за это тоже могут оштрафовать. Размер штрафа варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка по ст. 8.8 КоАП (нецелевое использование земли). Минимальный размер штрафа в последнем случае – 10 тысяч рублей.
 
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