Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250323/svo-856027250.html
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО
Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:02+0300
2025-03-23T15:04+0300
спецоперация на украине
сша
раскрытие информации
сво
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с готовящимся заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он назовет реальные причины начала специальной военной операции Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider-T, ссылаясь на источник в американской администрации.По утверждению источника Insider-T, в США "готовится раскрытие данных о массовых обстрелах мирного населения со стороны ВСУ с 2014 по 2022 год, доказывающих, что у России были все основания для ее действий".Вместе с тем отмечается, что "на фоне этих событий началась подготовка к примирению с Россией".Решение относительно свертывания помощи Украине, как сообщает канал, уже принято, а чтобы обосновать столь широкий жест, Белый дом готовит масштабную кампанию, в рамках которой планируется публикация документов, свидетельствующих о коррупционных действиях украинского руководства, различных манипуляциях с западной помощью, финансовых махинациях и др.
https://1prime.ru/20250320/kellog-855976005.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, раскрытие информации, сво, всу, россия
Спецоперация на Украине, США, раскрытие информации, СВО, ВСУ, РОССИЯ
15:02 23.03.2025 (обновлено: 15:04 23.03.2025)
 
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО

Insider-T: Трамп готовится раскрыть правду о причинах начала спецоперации РФ

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с готовящимся заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он назовет реальные причины начала специальной военной операции Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider-T, ссылаясь на источник в американской администрации.
По утверждению источника Insider-T, в США "готовится раскрытие данных о массовых обстрелах мирного населения со стороны ВСУ с 2014 по 2022 год, доказывающих, что у России были все основания для ее действий".
Вместе с тем отмечается, что "на фоне этих событий началась подготовка к примирению с Россией".
Встреча представителей РФ и США по Украине
США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между Россией и Украиной
20 марта, 22:37
Решение относительно свертывания помощи Украине, как сообщает канал, уже принято, а чтобы обосновать столь широкий жест, Белый дом готовит масштабную кампанию, в рамках которой планируется публикация документов, свидетельствующих о коррупционных действиях украинского руководства, различных манипуляциях с западной помощью, финансовых махинациях и др.
 
Спецоперация на УкраинеСШАраскрытие информацииСВОВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала