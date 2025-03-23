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"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО
Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:02+0300
2025-03-23T15:02+0300
2025-03-23T15:04+0300
спецоперация на украине
сша
раскрытие информации
сво
всу
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с готовящимся заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он назовет реальные причины начала специальной военной операции Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider-T, ссылаясь на источник в американской администрации.По утверждению источника Insider-T, в США "готовится раскрытие данных о массовых обстрелах мирного населения со стороны ВСУ с 2014 по 2022 год, доказывающих, что у России были все основания для ее действий".Вместе с тем отмечается, что "на фоне этих событий началась подготовка к примирению с Россией".Решение относительно свертывания помощи Украине, как сообщает канал, уже принято, а чтобы обосновать столь широкий жест, Белый дом готовит масштабную кампанию, в рамках которой планируется публикация документов, свидетельствующих о коррупционных действиях украинского руководства, различных манипуляциях с западной помощью, финансовых махинациях и др.
https://1prime.ru/20250320/kellog-855976005.html
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сша, раскрытие информации, сво, всу, россия
Спецоперация на Украине, США, раскрытие информации, СВО, ВСУ, РОССИЯ
"Были все основания". В США готовятся раскрыть данные о причинах начала СВО
Insider-T: Трамп готовится раскрыть правду о причинах начала спецоперации РФ
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ.
Белый дом якобы планирует официально объявить о полном свертывании помощи Украине, что связано как с отказом Киева от выполнения мирных договоренностей, так и с готовящимся заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он назовет реальные причины начала специальной военной операции Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider-T
, ссылаясь на источник в американской администрации.
По утверждению источника Insider-T, в США "готовится раскрытие данных о массовых обстрелах мирного населения со стороны ВСУ с 2014 по 2022 год, доказывающих, что у России были все основания для ее действий".
Вместе с тем отмечается, что "на фоне этих событий началась подготовка к примирению с Россией".
США в Эр-Рияде проведут "непрямые переговоры" между Россией и Украиной
Решение относительно свертывания помощи Украине, как сообщает канал, уже принято, а чтобы обосновать столь широкий жест, Белый дом готовит масштабную кампанию, в рамках которой планируется публикация документов, свидетельствующих о коррупционных действиях украинского руководства, различных манипуляциях с западной помощью, финансовых махинациях и др.