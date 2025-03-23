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Появились новые детали операции "Поток" под Суджей

Появились новые детали операции "Поток" под Суджей - 23.03.2025, ПРАЙМ

Появились новые детали операции "Поток" под Суджей

Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T18:25+0300

2025-03-23T18:25+0300

2025-03-23T18:27+0300

спецоперация на украине

курская область

суджа

вс рф

операция

газопровод

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КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за сильной нехватки кислорода, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". Он рассказал, что штурм начался в ночь с 3 на 4 марта. Российские военные прошли по вырытым подземным туннелям около 400-500 метров перед тем, как спуститься в газопровод. "Сделали сначала интервал небольшой. Когда пробка начала появляться, я собрал всю роту свою. И в течение всех этих трех-четырех дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами", - рассказал "Север". По его словам, была очень сильная нехватка воздуха, а вентиляции было недостаточно. В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.

https://1prime.ru/20250308/svo-855596707.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, суджа, вс рф, операция, газопровод