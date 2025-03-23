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"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области
"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области
Вторжение формирований Вооруженных сил Украины в Курскую область России закончилось, принеся лишь многочисленные потери личного состава и не дав никакого... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T23:05+0300
2025-03-23T23:07+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
потери
мнение
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Вторжение формирований Вооруженных сил Украины в Курскую область России закончилось, принеся лишь многочисленные потери личного состава и не дав никакого результата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом UkrLife высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью .По его словам, он "изначально расценивал это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) как авантюру, но авантюра закономерно закончилась".Апеллируя к западным источникам, Бондаренко заявил, что потери украинских войск на Курщине составили около 70 тысяч человек личного состава. При этом он подчеркнул, что Украина, вклинившись на территорию России, не достигла никакого результата."Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? - риторически вопрошает политолог. - Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность".
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курская область, всу, потери, мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, потери, мнение
23:05 23.03.2025 (обновлено: 23:07 23.03.2025)
 
"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области

Бондаренко: ВСУ под Курском понесли тяжелые потери, не дав никакого результата

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Вторжение формирований Вооруженных сил Украины в Курскую область России закончилось, принеся лишь многочисленные потери личного состава и не дав никакого результата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом UkrLife высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью .
По его словам, он "изначально расценивал это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) как авантюру, но авантюра закономерно закончилась".
Апеллируя к западным источникам, Бондаренко заявил, что потери украинских войск на Курщине составили около 70 тысяч человек личного состава. При этом он подчеркнул, что Украина, вклинившись на территорию России, не достигла никакого результата.
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
20:04
"Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? - риторически вопрошает политолог. - Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность".
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУпотеримнение
 
 
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