https://1prime.ru/20250323/svo-856031458.html

"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области

"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области

Вторжение формирований Вооруженных сил Украины в Курскую область России закончилось, принеся лишь многочисленные потери личного состава и не дав никакого... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T23:05+0300

2025-03-23T23:05+0300

2025-03-23T23:07+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

потери

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Вторжение формирований Вооруженных сил Украины в Курскую область России закончилось, принеся лишь многочисленные потери личного состава и не дав никакого результата. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом UkrLife высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью .По его словам, он "изначально расценивал это (вторжение ВСУ в Курскую область - прим. ред.) как авантюру, но авантюра закономерно закончилась".Апеллируя к западным источникам, Бондаренко заявил, что потери украинских войск на Курщине составили около 70 тысяч человек личного состава. При этом он подчеркнул, что Украина, вклинившись на территорию России, не достигла никакого результата."Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? - риторически вопрошает политолог. - Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность".

https://1prime.ru/20250323/vsu-856030567.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, всу, потери, мнение