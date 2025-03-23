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"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине
Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:35+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп."Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя украинский конфликт. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и отдал соответствующие распоряжения российским военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения. Однако, по информации Минобороны России, киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева в отношении прекращения ударов.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что 24 марта в Эр-Рияде состоится экспертная встреча России и США. Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, фсб, совет федерации, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны РФ, ФСБ, Совет Федерации, Владимир Зеленский
16:35 23.03.2025
 
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине

Трамп: конфликт на Украине мог вызвать Третью мировую, но теперь "отчасти под контролем"

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп.
"Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя украинский конфликт.
18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и отдал соответствующие распоряжения российским военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения. Однако, по информации Минобороны России, киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева в отношении прекращения ударов.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что 24 марта в Эр-Рияде состоится экспертная встреча России и США. Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Рациональное". Трамп оценил свое общение с Путиным
10:58
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинМинобороны РФФСБСовет ФедерацииВладимир Зеленский
 
 
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