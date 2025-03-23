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"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине
Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:35+0300
2025-03-23T16:35+0300
2025-03-23T16:35+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп."Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя украинский конфликт. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и отдал соответствующие распоряжения российским военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения. Однако, по информации Минобороны России, киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева в отношении прекращения ударов.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что 24 марта в Эр-Рияде состоится экспертная встреча России и США. Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, фсб, совет федерации, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны РФ, ФСБ, Совет Федерации, Владимир Зеленский
"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине
Трамп: конфликт на Украине мог вызвать Третью мировую, но теперь "отчасти под контролем"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп.
"Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя украинский конфликт.
18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и отдал соответствующие распоряжения российским военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения. Однако, по информации Минобороны России, киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева в отношении прекращения ударов.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что 24 марта в Эр-Рияде состоится экспертная встреча России и США. Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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