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"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине

"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Третья мировая". Трамп поделился своими опасениями о конфликте на Украине

Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T16:35+0300

2025-03-23T16:35+0300

2025-03-23T16:35+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог привести к началу Третьей мировой войны, однако сейчас ситуация "отчасти под контролем", заявил президент США Дональд Трамп."Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя украинский конфликт. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил сторонам конфликта взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и отдал соответствующие распоряжения российским военным. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения. Однако, по информации Минобороны России, киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева в отношении прекращения ударов.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что 24 марта в Эр-Рияде состоится экспертная встреча России и США. Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.

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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, фсб, совет федерации, владимир зеленский