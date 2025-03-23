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Экономист раскрыла, что будет с ценами в магазинах после падения доллара

Экономист раскрыла, что будет с ценами в магазинах после падения доллара - 23.03.2025, ПРАЙМ

Экономист раскрыла, что будет с ценами в магазинах после падения доллара

Валютный курс рубля к доллару влияет на цены товаров лишь отчасти, гораздо важнее соотношение спроса и предложения и масса других факторов. Поэтому резкого... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T02:02+0300

2025-03-23T02:02+0300

2025-03-23T02:02+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Валютный курс рубля к доллару влияет на цены товаров лишь отчасти, гораздо важнее соотношение спроса и предложения и масса других факторов. Поэтому резкого удешевления продуктов и ширпотреба ждать не стоит, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Например, снижение цен на ряд популярных моделей смартфонов Apple, отмеченное в марте, обусловлено не только спадом доллара, но и низким спросом в ожидании появления новой модели (iPhone 16e). Существенную роль сыграло увеличение предложения из-за расширения импорта, а также предпраздничные скидки на смартфоны.“Поскольку колебание валютного курса – один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет”, - констатировала финансист.Временной период, в течение которого изменение валютного курса отражается на потребительских ценах, существенно варьируется для различных товаров.Так, скоропортящиеся продукты (импортные фрукты, овощи, некоторые виды мясных и рыбных продуктов), которые нужно быстро реализовать, достаточно оперативно реагируют на колебания валютных курсов. Цены на эти товары с большей вероятностью немного снизятся в ближайшее время.На ценах непродовольственных товаров изменение валютного курса отражается гораздо позднее. Это обусловлено тем, что многие импортные товары, ввезенные в страну по действующему курсу рубля, появятся на полках магазинов только через несколько месяцев - например, осенние коллекции одежды и обуви.Соответственно, летние коллекции, закупленные и ввезенные раньше по более высокому курсу, будут продаваться по ценам, сформированным на его базе. Кроме этого, продавцы должны возместить свои затраты на их хранение. Поэтому ожидать скорого и существенного снижения цен на промышленные товары не стоит.По словам Долговой, на динамику цен влияют ожидания производителей, импортеров и продавцов: если падение курса доллара продолжится и дальше, то через месяц-два цены на большинство товаров (импортных и отечественных) также начнут снижаться. Но в настоящее время основная масса участников рынка занимает выжидательную позицию.Цены импортных товаров зависят от цен иностранных производителей, инфляции в других странах, затрат на транспортировку и логистику, уровня таможенных пошлин при экспорте и импорте, косвенных налогов (НДС и акцизов), расходов импортеров на территории нашей страны, их коммерческой и ценовой стратегий, а также ценовой политики торговых сетей.“Так, высокие импортные пошлины на товары из недружественных стран не способствуют снижению цен на них (например, поставщик макаронных изделий Barilla уведомил ритейлеров о повышении цен на ряд наименований с 1 марта на 15-30% из-за повышения ввозных пошлин с 1 февраля текущего года). Кроме этого, цены на кофе и какао (следовательно – на шоколад, кондитерские изделия, выпечку и пр.) продолжат рост вследствие ухудшения природно-климатических условий в зонах их производства”, - рассуждает финансист.Для изготовления большинства отечественных товаров используются импортные ингредиенты или импортное оборудование, что непосредственно влияет на их себестоимость и, следовательно, цену. Доля этих элементов в затратах на изготовление отечественной продукции существенно различается: например, импортная фурнитура в себестоимости российской мебели занимает небольшую часть, а доля импортной ткани в затратах на пошив одежды - существенную.Цены на импортные ветпрепараты или животные жиры отражаются на себестоимости молочной продукции. Доля амортизации импортного оборудования или доля затрат на его ремонт (включая цены иностранных деталей и узлов) в себестоимости различных товаров дифференцирована. Соответственно, цены товаров по-разному реагируют на изменение валютного курса.Кроме этого, высокие затраты на заработную плату, топливо и ГСМ, тарифы ЖКХ, транспортировку по территории страны, проценты по кредитам и ряд других статей определяют уровень и динамику себестоимости отечественной продукции, оказывая непосредственное влияние на цены.Изготовители и продавцы большинства товаров длительного пользования большую часть дохода получают от продажи дополняющих товаров (расходников) или услуг по послепродажному обслуживанию. Этот фактор может способствовать понижению цен на бытовую технику, гаджеты, автомобили. Моральное устаревание продукции, появление новых и более прогрессивных моделей, также проводят к снижению цен.Затраты на хранение продукции, закупленной раньше по более высокому курсу доллара, влияют на возможность введения скидок с цен для увеличения продаж.Таким образом, ценовая динамика является результатом взаимодействия множества различных факторов. Ожидать существенного снижения цен только в результате падения курса доллара не стоит, заключила Долгова.

https://1prime.ru/20250319/dollar-855889359.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мария долгова, цены на продукты, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, импорт