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Уолтц оценил, насколько конфликт на Украине близок к разрешению - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Уолтц оценил, насколько конфликт на Украине близок к разрешению
Уолтц оценил, насколько конфликт на Украине близок к разрешению - 23.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц оценил, насколько конфликт на Украине близок к разрешению
Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц,... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T18:33+0300
2025-03-23T18:33+0300
спецоперация на украине
майкл уолтц
конфликт на украине
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. "Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента (США Дональда - ред.) Трампа с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц телеканалу CBS News. Следующим этапом на пути к достижению мира на Украине США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта", добавил он. "Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, сообщала ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
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майкл уолтц, конфликт на украине, урегулирование
Спецоперация на Украине, Майкл Уолтц, Конфликт на Украине, урегулирование
18:33 23.03.2025
 
Уолтц оценил, насколько конфликт на Украине близок к разрешению

Уолтц: конфликт на Украине близок к миру, как никогда раньше

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettМарко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии.
"Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента (США Дональда - ред.) Трампа с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц телеканалу CBS News.
Следующим этапом на пути к достижению мира на Украине США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта", добавил он.
"Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине
13 марта, 17:22
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, сообщала ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
 
Спецоперация на УкраинеМайкл УолтцКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
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