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"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T20:04+0300
2025-03-23T20:04+0300
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КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих. "Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов. Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек. "Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.
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апти алаудинов, всу, потери
Спецоперация на Украине, Апти Алаудинов, ВСУ, потери
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
Алаудинов назвал "просто заоблачным" число потерь ВСУ по всей линии фронта
КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих.
"Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов.
Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек.
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"Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.