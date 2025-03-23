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"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T20:04+0300
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спецоперация на украине
апти алаудинов
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КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих. "Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов. Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек. "Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.
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апти алаудинов, всу, потери
Спецоперация на Украине, Апти Алаудинов, ВСУ, потери
20:04 23.03.2025 (обновлено: 20:06 23.03.2025)
 
"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта

Алаудинов назвал "просто заоблачным" число потерь ВСУ по всей линии фронта

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих.
"Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов.
Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек.
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"Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.
 
Спецоперация на УкраинеАпти АлаудиновВСУпотери
 
 
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