https://1prime.ru/20250323/vsu-856030567.html

"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта

"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Цифра заоблачная". Алаудинов подсчитал потери ВСУ по всей линии фронта

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T20:04+0300

2025-03-23T20:04+0300

2025-03-23T20:06+0300

спецоперация на украине

апти алаудинов

всу

потери

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850917888_0:26:3043:1738_1920x0_80_0_0_5b06fc6e8785f8a492f6bb0ed7c2ac96.jpg

КУРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих. "Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов. Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек. "Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.

https://1prime.ru/20250322/svo-856014697.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

апти алаудинов, всу, потери