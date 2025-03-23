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"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона" - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"
"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона" - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"
Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. Об этом заявил заместитель председателя... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:16+0300
2025-03-23T12:16+0300
политика
дмитрий медведев
владимир зеленский
эммануэль макрон
совбез
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы поступил звонок от Макрона. Зеленский ответил, что в данный момент общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому лидеру в течение 15-20 минут.Комментируя это сообщение на своей странице во "ВКонтакте", Медведев вспомнил случай из 1990-х годов, произошедший на заседании правления компании среднего уровня, где генеральный директор инсценировал важный телефонный разговор с премьер-министром."Генеральный неожиданно для всех произносит: "Через пять минут мне позвонит премьер-министр". И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: "Да, господин председатель правительства, спасибо. Всё сделаем, позвоню вам!". И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал", - написал Медведев. Зампред Совбеза провел параллель между этой историей и ситуацией со звонком Макрона Зеленскому."Публика из массмедиа – в экзальтации, ковёрный клоун – в ударе. Кто звонил – узнать не удалось. Как у нас в описанном случае", - отметил Медведев.Он также обратил внимание отсутствие комментариев от французской стороны относительно предполагаемого звонка Макрона, подчеркнув, что именно такого эффекта, по его мнению, и добивался Зеленский.
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дмитрий медведев, владимир зеленский, эммануэль макрон, совбез, франция
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Совбез, ФРАНЦИЯ
12:16 23.03.2025
 
"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"

Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы поступил звонок от Макрона. Зеленский ответил, что в данный момент общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому лидеру в течение 15-20 минут.
Комментируя это сообщение на своей странице во "ВКонтакте", Медведев вспомнил случай из 1990-х годов, произошедший на заседании правления компании среднего уровня, где генеральный директор инсценировал важный телефонный разговор с премьер-министром.
"Генеральный неожиданно для всех произносит: "Через пять минут мне позвонит премьер-министр". И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: "Да, господин председатель правительства, спасибо. Всё сделаем, позвоню вам!". И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал", - написал Медведев.
Зампред Совбеза провел параллель между этой историей и ситуацией со звонком Макрона Зеленскому.
"Публика из массмедиа – в экзальтации, ковёрный клоун – в ударе. Кто звонил – узнать не удалось. Как у нас в описанном случае", - отметил Медведев.
Он также обратил внимание отсутствие комментариев от французской стороны относительно предполагаемого звонка Макрона, подчеркнув, что именно такого эффекта, по его мнению, и добивался Зеленский.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
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ПолитикаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронСовбезФРАНЦИЯ
 
 
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