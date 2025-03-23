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"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"

"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона" - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Цирк". Медведев раскрыл инцидент Зеленского с "телефонным звонком Макрона"

Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. Об этом заявил заместитель председателя... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T12:16+0300

2025-03-23T12:16+0300

2025-03-23T12:16+0300

политика

дмитрий медведев

владимир зеленский

эммануэль макрон

совбез

франция

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы поступил звонок от Макрона. Зеленский ответил, что в данный момент общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому лидеру в течение 15-20 минут.Комментируя это сообщение на своей странице во "ВКонтакте", Медведев вспомнил случай из 1990-х годов, произошедший на заседании правления компании среднего уровня, где генеральный директор инсценировал важный телефонный разговор с премьер-министром."Генеральный неожиданно для всех произносит: "Через пять минут мне позвонит премьер-министр". И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: "Да, господин председатель правительства, спасибо. Всё сделаем, позвоню вам!". И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал", - написал Медведев. Зампред Совбеза провел параллель между этой историей и ситуацией со звонком Макрона Зеленскому."Публика из массмедиа – в экзальтации, ковёрный клоун – в ударе. Кто звонил – узнать не удалось. Как у нас в описанном случае", - отметил Медведев.Он также обратил внимание отсутствие комментариев от французской стороны относительно предполагаемого звонка Макрона, подчеркнув, что именно такого эффекта, по его мнению, и добивался Зеленский.

https://1prime.ru/20250309/medvedev-855605251.html

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дмитрий медведев, владимир зеленский, эммануэль макрон, совбез, франция