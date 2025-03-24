Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250324/aes-856057503.html
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране - 24.03.2025, ПРАЙМ
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране
Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что приостановила строительство новых АЭС в Финляндии из-за низких из-за цен на электроэнергию. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:42+0300
2025-03-24T15:42+0300
энергетика
финляндия
fortum
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_348:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_4d341782605e74ba68f314b8b4b7ff3d.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что приостановила строительство новых АЭС в Финляндии из-за низких из-за цен на электроэнергию. "Вывод исследования Fortum заключается в том, что, учитывая текущие перспективы рынка электроэнергии, строительство новых атомных электростанций экономически нецелесообразно, если прибыльность полностью зависит от цен на рынке электроэнергии", - говорится в опубликованном исследовании условий строительства новых реакторов в Финляндии и Швеции. Компания считает, что на данный момент цена электроэнергию в Финляндии слишком низкая, чтобы строить новую атомную электростанцию, а новая атомная энергетика может появиться в Финляндии не ранее конца 2030-х годов. По данным Fortum, основные риски новых атомных проектов связаны с длительными сроками строительства, высокими капитальными требованиями и рыночной ценой электроэнергии после ввода в эксплуатацию, при этом отмечается, что новые проекты могут быть реализованы "с помощью механизмов финансирования и распределения рисков". Ранее Fortum предложила построить АЭС в Финляндии при поддержке правительства и заключить соглашение, подразумевающее гарантированную цену для произведенной энергии. При таком механизме производитель продает энергию по установленной цене. Если реальная стоимость произведенной энергии будет меньше гарантированной, производитель компенсирует разницу потребителям или спонсору господдержки. Если же реальная цена за энергию превысит гарантированную, производитель получит разницу в виде компенсации. В Финляндии работают две АЭС: "Ловииса" и "Олкилуото". "Ловииса" с двумя энергоблоками располагается на юге Финляндии. "Олкиуото" расположена на западе страны, имеет три действующих реактора. В 2023 году доля электроэнергии, произведенной на этих электростанциях, составила почти 42% от общего потребления электроэнергии в стране.
https://1prime.ru/20250321/sdelka-855983093.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_fbb50160ffd9ad17e65f294f85b3bbb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, fortum, аэс
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Fortum, АЭС
15:42 24.03.2025
 
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране

Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС из-за цен на электроэнергию

© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh AtwalАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Ajay Pal Singh Atwal
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что приостановила строительство новых АЭС в Финляндии из-за низких из-за цен на электроэнергию.
"Вывод исследования Fortum заключается в том, что, учитывая текущие перспективы рынка электроэнергии, строительство новых атомных электростанций экономически нецелесообразно, если прибыльность полностью зависит от цен на рынке электроэнергии", - говорится в опубликованном исследовании условий строительства новых реакторов в Финляндии и Швеции.
Компания считает, что на данный момент цена электроэнергию в Финляндии слишком низкая, чтобы строить новую атомную электростанцию, а новая атомная энергетика может появиться в Финляндии не ранее конца 2030-х годов.
По данным Fortum, основные риски новых атомных проектов связаны с длительными сроками строительства, высокими капитальными требованиями и рыночной ценой электроэнергии после ввода в эксплуатацию, при этом отмечается, что новые проекты могут быть реализованы "с помощью механизмов финансирования и распределения рисков".
Ранее Fortum предложила построить АЭС в Финляндии при поддержке правительства и заключить соглашение, подразумевающее гарантированную цену для произведенной энергии. При таком механизме производитель продает энергию по установленной цене. Если реальная стоимость произведенной энергии будет меньше гарантированной, производитель компенсирует разницу потребителям или спонсору господдержки. Если же реальная цена за энергию превысит гарантированную, производитель получит разницу в виде компенсации.
В Финляндии работают две АЭС: "Ловииса" и "Олкилуото". "Ловииса" с двумя энергоблоками располагается на юге Финляндии. "Олкиуото" расположена на западе страны, имеет три действующих реактора. В 2023 году доля электроэнергии, произведенной на этих электростанциях, составила почти 42% от общего потребления электроэнергии в стране.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
FT: США в рамках ресурсной сделки хотят взять под контроль украинские АЭС
21 марта, 09:02
 
ЭнергетикаФИНЛЯНДИЯFortumАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала