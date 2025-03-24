https://1prime.ru/20250324/aes-856057503.html

Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране

Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране - 24.03.2025, ПРАЙМ

Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране

Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что приостановила строительство новых АЭС в Финляндии из-за низких из-за цен на электроэнергию. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:42+0300

2025-03-24T15:42+0300

2025-03-24T15:42+0300

энергетика

финляндия

fortum

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209876_348:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_4d341782605e74ba68f314b8b4b7ff3d.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что приостановила строительство новых АЭС в Финляндии из-за низких из-за цен на электроэнергию. "Вывод исследования Fortum заключается в том, что, учитывая текущие перспективы рынка электроэнергии, строительство новых атомных электростанций экономически нецелесообразно, если прибыльность полностью зависит от цен на рынке электроэнергии", - говорится в опубликованном исследовании условий строительства новых реакторов в Финляндии и Швеции. Компания считает, что на данный момент цена электроэнергию в Финляндии слишком низкая, чтобы строить новую атомную электростанцию, а новая атомная энергетика может появиться в Финляндии не ранее конца 2030-х годов. По данным Fortum, основные риски новых атомных проектов связаны с длительными сроками строительства, высокими капитальными требованиями и рыночной ценой электроэнергии после ввода в эксплуатацию, при этом отмечается, что новые проекты могут быть реализованы "с помощью механизмов финансирования и распределения рисков". Ранее Fortum предложила построить АЭС в Финляндии при поддержке правительства и заключить соглашение, подразумевающее гарантированную цену для произведенной энергии. При таком механизме производитель продает энергию по установленной цене. Если реальная стоимость произведенной энергии будет меньше гарантированной, производитель компенсирует разницу потребителям или спонсору господдержки. Если же реальная цена за энергию превысит гарантированную, производитель получит разницу в виде компенсации. В Финляндии работают две АЭС: "Ловииса" и "Олкилуото". "Ловииса" с двумя энергоблоками располагается на юге Финляндии. "Олкиуото" расположена на западе страны, имеет три действующих реактора. В 2023 году доля электроэнергии, произведенной на этих электростанциях, составила почти 42% от общего потребления электроэнергии в стране.

https://1prime.ru/20250321/sdelka-855983093.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, fortum, аэс