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В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на энергообъекты в России - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на энергообъекты в России
В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на энергообъекты в России - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на энергообъекты в России
Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:42+0300
2025-03-24T12:42+0300
спецоперация на украине
рф
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ктк
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщает в понедельник Минобороны РФ В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
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рф, краснодарский край, ктк, минобороны, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РФ, Краснодарский край, КТК, Минобороны, Минобороны РФ
12:42 24.03.2025
 
В Минобороны сообщили об атаках ВСУ на энергообъекты в России

Минобороны: Украина продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру на территории РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщает в понедельник Минобороны РФ
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
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