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ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда - 24.03.2025, ПРАЙМ
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ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда
ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда - 24.03.2025, ПРАЙМ
ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда
Пассажиры, купившие невозвратные билеты на поезда, уже имеют право допустить в нем до двух ошибок, с которыми их допустят к проезду, сообщили РИА Новости в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:55+0300
2025-03-24T10:55+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пассажиры, купившие невозвратные билеты на поезда, уже имеют право допустить в нем до двух ошибок, с которыми их допустят к проезду, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета "Коммерсант". По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи. "По правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утверждённым приказом Минтранса России, …допускается не более двух ошибок: не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность. Ошибками считаются, в том числе, перестановка местами соседних букв или цифр, лишняя вставленная буква или цифра, пропущенная буква или цифра", - напомнили в ФПК. Если ошибок больше двух, пассажиру придется переоформить билет в билетной кассе. За это взимается плата. Если несоответствие было выявлено только во время посадки, то можно обратиться к начальнику поезда. "Если неправильно указан пол, а билет куплен в гендерное купе, то необходимо оформить новый проездной документ", - добавили в компании. УЕХАТЬ ПОРАНЬШЕ В ФПК также говорят, что при наличии свободных мест пассажир имеет право отправиться поездом, отходящим раньше даты, на которую был приобретен билет. "Переоформление проездных документов на более раннюю дату производится также по невозвратному тарифу, до станции, указанной в первоначальном билете, в вагон того же перевозчика, если до отправления поезда осталось менее 24 часов", - рассказали в ФПК об уже имеющихся возможностях у купивших невозвратных билет на поезд. Если при переоформлении проездного документа стоимость нового билета выше стоимости первоначального, то с пассажира взимается разница в стоимости проезда. Когда стоимость нового проездного документа ниже, то пассажиру возвращается разница в стоимости проезда. В ФПК напомнили, что при покупке билета пассажиру необходимо проверить правильность персональных данных. Представитель ФПК отметил, что за каждое переоформление билета в указанных выше случаях перевозчик взимает с пассажира сбор, установленный приказом ФАС России, - 222 рубля 70 копеек.
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бизнес, россия, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания
10:55 24.03.2025
 
ФПК напомнила о праве на ошибки в билетах на поезда

ФПК на фоне идеи о "периоде охлаждения" для билетов напомнила о праве на ошибки

ФПК назначит на новогодние праздники около 450 дополнительных поездов
ФПК назначит на новогодние праздники около 450 дополнительных поездов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Пассажиры, купившие невозвратные билеты на поезда, уже имеют право допустить в нем до двух ошибок, с которыми их допустят к проезду, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета "Коммерсант". По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи.
"По правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утверждённым приказом Минтранса России, …допускается не более двух ошибок: не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность. Ошибками считаются, в том числе, перестановка местами соседних букв или цифр, лишняя вставленная буква или цифра, пропущенная буква или цифра", - напомнили в ФПК.
Если ошибок больше двух, пассажиру придется переоформить билет в билетной кассе. За это взимается плата. Если несоответствие было выявлено только во время посадки, то можно обратиться к начальнику поезда.
"Если неправильно указан пол, а билет куплен в гендерное купе, то необходимо оформить новый проездной документ", - добавили в компании.

УЕХАТЬ ПОРАНЬШЕ

В ФПК также говорят, что при наличии свободных мест пассажир имеет право отправиться поездом, отходящим раньше даты, на которую был приобретен билет.
"Переоформление проездных документов на более раннюю дату производится также по невозвратному тарифу, до станции, указанной в первоначальном билете, в вагон того же перевозчика, если до отправления поезда осталось менее 24 часов", - рассказали в ФПК об уже имеющихся возможностях у купивших невозвратных билет на поезд.
Если при переоформлении проездного документа стоимость нового билета выше стоимости первоначального, то с пассажира взимается разница в стоимости проезда. Когда стоимость нового проездного документа ниже, то пассажиру возвращается разница в стоимости проезда.
В ФПК напомнили, что при покупке билета пассажиру необходимо проверить правильность персональных данных.
Представитель ФПК отметил, что за каждое переоформление билета в указанных выше случаях перевозчик взимает с пассажира сбор, установленный приказом ФАС России, - 222 рубля 70 копеек.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Минтранс изучит введение "периода охлаждения" для возврата билетов
10:50
 
БизнесРОССИЯФедеральная пассажирская компания
 
 
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