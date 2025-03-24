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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали четыре человека - 24.03.2025, ПРАЙМ
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали четыре человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали четыре человека - 24.03.2025, ПРАЙМ
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Украинские войска нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил мэр города | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:02+0300
2025-03-24T00:02+0300
общество
донецк
донбасс
всу
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ДОНЕЦК, 23 мар - ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. "Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки... Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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общество , донецк, донбасс, всу
Общество , Донецк, ДОНБАСС, ВСУ
00:02 24.03.2025
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Мэр Приходько: при ударе дрона по жилому дому в Горловке пострадали четыре человека

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ДОНЕЦК, 23 мар - ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
"Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки... Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
ОбществоДонецкДОНБАССВСУ
 
 
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