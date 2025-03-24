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Hyundai инвестирует в США $20 миллиардов, сообщает CNBC
Hyundai инвестирует в США $20 миллиардов, сообщает CNBC - 24.03.2025, ПРАЙМ
Hyundai инвестирует в США $20 миллиардов, сообщает CNBC
Южнокорейский концерн Hyundai в понедельник объявит об инвестициях в экономику США на сумму 20 миллиардов долларов, включая вложения в строительство... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:02+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Южнокорейский концерн Hyundai в понедельник объявит об инвестициях в экономику США на сумму 20 миллиардов долларов, включая вложения в строительство сталелитейного завода в штате Луизиана, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. "Южнокорейский конгломерат Hyundai объявит об инвестициях 20 миллиардов долларов в США, включая сталелитейный завод стоимостью 5 миллиардов долларов в Луизиане", - говорится в публикации. Ожидается, что позднее в понедельник об инвестициях будет объявлено официально в рамках мероприятия в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и губернатора Луизианы Джеффа Лэндри. По данным телеканала, новый завод позволит создать полторы тысячи рабочих мест. На нем будет производиться сталь для двух автозаводов Hyundai в США по сборке электромобилей. Всего в рамках инвестиций южнокорейской компании в американскую экономику может быть создано до 5,5 тысяч новых рабочих мест.
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авто, бизнес, сша, hyundai, cnbc
Экономика, Авто, Бизнес, США, Hyundai, CNBC
Hyundai инвестирует в США $20 миллиардов, сообщает CNBC
CNBC: Hyundai вложит в США $20 млрд, в том числе в строительство сталелитейного завода
ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Южнокорейский концерн Hyundai в понедельник объявит об инвестициях в экономику США на сумму 20 миллиардов долларов, включая вложения в строительство сталелитейного завода в штате Луизиана, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Южнокорейский конгломерат Hyundai объявит об инвестициях 20 миллиардов долларов в США, включая сталелитейный завод стоимостью 5 миллиардов долларов в Луизиане", - говорится в публикации.
Ожидается, что позднее в понедельник об инвестициях будет объявлено официально в рамках мероприятия в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.
По данным телеканала, новый завод позволит создать полторы тысячи рабочих мест. На нем будет производиться сталь для двух автозаводов Hyundai в США по сборке электромобилей.
Всего в рамках инвестиций южнокорейской компании в американскую экономику может быть создано до 5,5 тысяч новых рабочих мест.
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