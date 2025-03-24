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Количество DDoS-атак на нефтегазовую отрасль в России выросло в восемь раз

Количество DDoS-атак на нефтегазовую отрасль в России выросло в восемь раз - 24.03.2025, ПРАЙМ

Количество DDoS-атак на нефтегазовую отрасль в России выросло в восемь раз

Количество DDoS-атак на нефтегазовую отрасль в РФ выросло в 8 раз с начала года - за первые три месяца года было отражено 9,4 тысячи кибератак, рассказал РИА... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T06:37+0300

2025-03-24T06:37+0300

2025-03-24T06:37+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на нефтегазовую отрасль в РФ выросло в 8 раз с начала года - за первые три месяца года было отражено 9,4 тысячи кибератак, рассказал РИА Новости руководитель направления Anti-DDoS ГК "Солар" Сергей Левин. "Аналитики сервиса Anti-DDoS ГК "Солар" фиксируют резкий рост количества DDoS-атак на нефтегазовый сектор в начале года. Так, в январе-марте 2025 года общее количество атак на отрасль среди клиентов сервиса выросло более чем в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, до 9,4 тысячи", - сказал Левин. Он отметил, что большая часть этих кибератак случилась в январе, после того, как был принят пакет санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США. В среднем одна компания, которая является клиентом сервиса Anti-DDoS, получила более 50 DDoS-ударов, а общая длительность кибератак составила практически 60 дней. Мощность ударов составила более 500 Гб/с - для сравнения, рекордная мощность в 2024 году достигала 1,3 ТБ/с. Эксперты центра зафиксировали и отразили все атаки. Другим сектором, пострадавшим от рук хакеров в 2025 году, стал телеком. Число кибератак в период с января по март выросло на 23%, до 14 тысяч. "Мы рекомендуем всем организациям вне зависимости от отрасли выстраивать эшелонированную защиту от сетевых DDoS-атак (L3/L4). При этом необходимо подключать как общую очистку от мощных атак на магистральном уровне интернет-провайдера, так и тонкую канальную очистку для интернет-сервисов с малой емкостью", - добавил Левин.

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нефть, технологии, москва, рф, сша