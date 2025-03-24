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"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ - 24.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250324/lukoyl-856064749.html
"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ
"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за 2024 год выросла на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 732,516 миллиарда рублей, следует из отчетности... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:40+0300
2025-03-24T19:19+0300
экономика
лукойл
чистая прибыль
рсбу
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за 2024 год выросла на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 732,516 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.Выручка выросла на 10,7% и составила 3,047 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 3%, до 884,054 миллиарда рублей.Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в 2024 году выросли на 8,2%, до 779,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Показатель в прошлом году составил 720,3 миллиарда рублей.Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в 2024 году выросли на 8,2%, до 779,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Показатель в прошлом году составил 720,3 миллиарда рублей.Вместе с тем чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в 2024 году снизилась на 26,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 848,514 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - почти на 11%, до 1,785 триллиона рублей, говорится в отчете компании.Как добавляется в отчете, выручка от реализации за отчетный период увеличилась на 8,7% и составила 8,622 триллиона рублей, операционная прибыль снизилась на 16,5%, до 1,192 триллиона.Совет директоров "Лукойла" на заседании 24 марта рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за прошлый год, сообщила компания."Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лукойл: 24 марта 2025 года... Повестка дня заседания совета директоров... О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2024 года и порядку их выплаты", - говорится в сообщении."Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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лукойл, чистая прибыль, рсбу
Экономика, Лукойл, чистая прибыль, РСБУ
18:40 24.03.2025 (обновлено: 19:19 24.03.2025)
 
"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за 2024 год составила 732,516 млрд рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение.
Нефтяное месторождение. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за 2024 год выросла на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 732,516 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка выросла на 10,7% и составила 3,047 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 3%, до 884,054 миллиарда рублей.
Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в 2024 году выросли на 8,2%, до 779,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Показатель в прошлом году составил 720,3 миллиарда рублей.
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Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в 2024 году выросли на 8,2%, до 779,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Показатель в прошлом году составил 720,3 миллиарда рублей.
Вместе с тем чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в 2024 году снизилась на 26,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 848,514 миллиарда рублей, а показатель EBITDA - почти на 11%, до 1,785 триллиона рублей, говорится в отчете компании.
Как добавляется в отчете, выручка от реализации за отчетный период увеличилась на 8,7% и составила 8,622 триллиона рублей, операционная прибыль снизилась на 16,5%, до 1,192 триллиона.
Совет директоров "Лукойла" на заседании 24 марта рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за прошлый год, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лукойл: 24 марта 2025 года... Повестка дня заседания совета директоров... О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2024 года и порядку их выплаты", - говорится в сообщении.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
 
ЭкономикаЛукойлчистая прибыльРСБУ
 
 
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