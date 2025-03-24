https://1prime.ru/20250324/minfin-856052500.html

Минфин и нефтяники изучат расширение оптовых цен на топливо для демпфера

Минфин и нефтяники изучат расширение оптовых цен на топливо для демпфера - 24.03.2025, ПРАЙМ

Минфин и нефтяники изучат расширение оптовых цен на топливо для демпфера

Минфин РФ и нефтяные компании изучают расширение разрешенного диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право на демпфер, вопрос находится на... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:03+0300

2025-03-24T14:03+0300

2025-03-24T14:03+0300

экономика

нефть

минфин

алексей сазанов

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ и нефтяные компании изучают расширение разрешенного диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право на демпфер, вопрос находится на этапе согласования приемлемых для всех сторон параметров, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривает ли Минфин корректировку демпфера в части расширения диапазона отклонения цен, Сазанов ответил: "Да, обсуждаем. Мы сейчас согласовываем с коллегами и компаниями тот диапазон, который был бы примелем как для них, так и для государства, чтобы сильно цена не колебалась". Кроме того, замминистра финансов отметил, что министерство сейчас не рассматривает новые меры поддержки для нефтяников на фоне дополнительного роста ставок акцизов на 2025-2027 годы. По его словам, Минфин не видит риска роста цен на топливо выше уровня инфляции. Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены просил правительство глава "Роснефти", о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива. В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Так, рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению его размера.

https://1prime.ru/20250205/neftyaniki-854688202.html

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нефть, минфин, алексей сазанов