https://1prime.ru/20250324/neft-856036653.html
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 24.03.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:17+0300
2025-03-24T08:17+0300
2025-03-24T08:17+0300
энергетика
нефть
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,35% - до 71,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 68,07 доллара. По итогам предыдущей недели эти марки нефти подорожали каждая на 1,46%. За пятницу нефть обеих марок выросла в цене в пределах 1%. На прошлой неделе рынок обратил внимание на новости о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года. При этом аналитики следят за новостями относительно состояния экономики Китая, так как он является крупнейшим игроком на рынке нефти. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
https://1prime.ru/20250321/neft-856005124.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынки
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются после их роста на прошлой неделе утром в понедельник
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,35% - до 71,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 68,07 доллара.
По итогам предыдущей недели эти марки нефти подорожали каждая на 1,46%. За пятницу нефть обеих марок выросла в цене в пределах 1%.
На прошлой неделе рынок обратил внимание на новости о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года.
При этом аналитики следят за новостями относительно состояния экономики Китая, так как он является крупнейшим игроком на рынке нефти. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом на 2 процента