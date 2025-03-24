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Мировые цены на нефть снижаются - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 24.03.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T08:17+0300
2025-03-24T08:17+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,35% - до 71,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 68,07 доллара. По итогам предыдущей недели эти марки нефти подорожали каждая на 1,46%. За пятницу нефть обеих марок выросла в цене в пределах 1%. На прошлой неделе рынок обратил внимание на новости о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года. При этом аналитики следят за новостями относительно состояния экономики Китая, так как он является крупнейшим игроком на рынке нефти. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
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нефть, рынки
Энергетика, Нефть, Рынки
08:17 24.03.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются после их роста на прошлой неделе утром в понедельник

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,35% - до 71,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 68,07 доллара.
По итогам предыдущей недели эти марки нефти подорожали каждая на 1,46%. За пятницу нефть обеих марок выросла в цене в пределах 1%.
На прошлой неделе рынок обратил внимание на новости о том, что все страны с добровольными сокращениями добычи нефти, кроме Алжира, представили секретариату ОПЕК планы по компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+ суммарно на 4,2 миллиона баррелей в сутки до июня 2026 года.
При этом аналитики следят за новостями относительно состояния экономики Китая, так как он является крупнейшим игроком на рынке нефти. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
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