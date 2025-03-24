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Доля нефти в мировом спросе на энергию впервые упала ниже 30 процентов

Доля нефти в мировом спросе на энергию впервые упала ниже 30 процентов - 24.03.2025, ПРАЙМ

Доля нефти в мировом спросе на энергию впервые упала ниже 30 процентов

Доля нефти в мировом спросе на энергию в прошлом году впервые упала ниже 30% после достижения пика в 46% 50 лет назад, считает Международное энергетическое... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T12:43+0300

2025-03-24T12:43+0300

2025-03-24T12:44+0300

энергетика

нефть

мэа

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Доля нефти в мировом спросе на энергию в прошлом году впервые упала ниже 30% после достижения пика в 46% 50 лет назад, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Рост мирового спроса на нефть заметно замедлился в 2024 году, что соответствует прогнозам МЭА. Доля нефти в общем спросе на энергию впервые в истории упала ниже 30%, спустя 50 лет после достижения пика в 46%. В 2024 году спрос на нефть вырос на 0,8% по сравнению с ростом на 1,9% в 2023 году", - сказано в докладе агентства Global Energy Review 2025. Аналитики отмечают, что в разных секторах экономики и местах планеты наблюдались разные тенденции. Так, спрос на нефть со стороны мирового автомобилестроения несколько снизился, что было обусловлено уменьшением потребления в Китае на 1,8% и странах с развитой экономикой на 0,3%. Спрос на нефть в авиации и нефтехимии же, напротив, вырос. В целом мировой спрос на энергию вырос за год на 2,2%, быстрее чем в среднем за последнее десятилетие. Рост был прежде всего обусловлен увеличением спроса в электроэнергетике на 4,3%, что выше темпов роста глобального ВВП, которые составили 3,2%. Увеличение спроса на электроэнергию связано с рекордными температурами воздуха, электрификацией и цифровизацией. В общей структуре роста спроса 38% пришлось на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 28% на природный газ, 15% на уголь, 11% на нефть и 8% на атомную энергетику.

https://1prime.ru/20250323/neft-856027118.html

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нефть, мэа