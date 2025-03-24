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Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут - 24.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на фоне ряда различных факторов, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:45+0300

2025-03-24T14:45+0300

2025-03-24T14:45+0300

энергетика

нефть

рынки

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на фоне ряда различных факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.34 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64% - до 72,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 68,8 доллара. "Геополитическая напряженность, санкционная политика и стратегии ОПЕК+ будут и дальше играть ключевую роль в развитии нефтяного рынка", - сказал газете Wall Street Journal аналитик финансовых рынков XS Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). Эксперт добавляет, что инвесторы и аналитики будут внимательно следить за новыми событиями, которые могут повлиять на мировое предложение и спрос на нефть, что может привести к дальнейшей волатильности цен в ближайшие недели. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. А ранее в понедельник в Саудовской Аравии стартовал новый этап российско-американских переговоров.

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нефть, рынки