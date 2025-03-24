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КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская" - 24.03.2025, ПРАЙМ
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КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская"
КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская" - 24.03.2025, ПРАЙМ
КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская"
После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T17:46+0300
2025-03-24T17:46+0300
энергетика
нефть
ктк
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую". "После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.
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нефть, ктк
Энергетика, Нефть, КТК
17:46 24.03.2025
 
КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская"

КТК: после атаки БПЛА транспортировка нефти через НПС "Кавказская" невозможна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКТК
КТК - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую".
"После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.
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ЭнергетикаНефтьКТК
 
 
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