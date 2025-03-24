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США введут 25% пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

США введут 25% пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы - 24.03.2025, ПРАЙМ

США введут 25% пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля вводит 25% пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:57+0300

2025-03-24T17:57+0300

2025-03-24T17:57+0300

политика

венесуэла

сша

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дональд трамп

chevron

нефть

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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля вводит 25% пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. "Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. США продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов, в том числе тех, кто якобы имеет связи с преступной группировкой Tren de Aragua, недавно признанной террористической в США, отметил Трамп. Ранее в понедельник министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что почти 200 венесуэльских мигрантов, депортированных из США, прибыли в Венесуэлу. Это уже четвертый рейс с депортированными из США венесуэльцами. Венесуэла прерывала прием мигрантов из-за временного отзыва лицензии у нефтяной компании Chevron, позволяющей ей работать в Боливарианской Республике. Полеты возобновились на фоне напряженных отношений между Венесуэлой и США в связи с депортацией в Сальвадор 238 венесуэльских мигрантов, которые по прибытии были размещены в Центре содержания террористов, как подозреваемые в связях с преступной группировкой Tren de Aragua. Ранее Каракас осудил действия США и Сальвадора и заверил, что сделает все необходимое, чтобы гарантировать возвращение своих граждан в Венесуэлу.

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венесуэла

сша

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венесуэла, сша, сальвадор, дональд трамп, chevron, нефть