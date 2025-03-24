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К вечеру цены на нефть ускорили рост

К вечеру цены на нефть ускорили рост - 24.03.2025, ПРАЙМ

К вечеру цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:29+0300

2025-03-24T18:29+0300

2025-03-24T18:29+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,91% - до 72,26 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,99 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,8%. Нефть продолжает дорожать после двух недель подряд в плюсе. За это время стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,7%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире, в частности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Также трейдеры обращают внимание на внешнеторговую политику США. В понедельник президент страны Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит 25%-ную пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.

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торги, нефть, цены