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К вечеру цены на нефть ускорили рост - 24.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250324/neft-856064292.html
К вечеру цены на нефть ускорили рост
К вечеру цены на нефть ускорили рост - 24.03.2025, ПРАЙМ
К вечеру цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:29+0300
2025-03-24T18:29+0300
экономика
торги
нефть
цены
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,91% - до 72,26 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,99 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,8%. Нефть продолжает дорожать после двух недель подряд в плюсе. За это время стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,7%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире, в частности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Также трейдеры обращают внимание на внешнеторговую политику США. В понедельник президент страны Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит 25%-ную пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:29 24.03.2025
 
К вечеру цены на нефть ускорили рост

Торги: к вечеру цены на нефть ускорили рост до 1% к вечеру

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличили темпы роста до 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,91% - до 72,26 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,99 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,8%.
Нефть продолжает дорожать после двух недель подряд в плюсе. За это время стоимость Brent выросла на 2,6%, WTI - на 1,7%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в мире, в частности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа.
КТК - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
КТК сообщил о прекращении прокачки нефти через НПС "Кавказская"
17:46
Также трейдеры обращают внимание на внешнеторговую политику США. В понедельник президент страны Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит 25%-ную пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
 
ЭкономикаТоргиНефтьцены
 
 
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