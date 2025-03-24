Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250324/pozhar-856052243.html
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали - 24.03.2025, ПРАЙМ
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшийся 19 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:00+0300
2025-03-24T14:00+0300
происшествия
нефть
кубань
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/46/839214654_0:61:1735:1037_1920x0_80_0_0_e914f1fbe4ed7d6ec7a4d9cf9497a7be.jpg
КРАСНОДАР, 24 мар – ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшийся 19 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона. "На нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что по состоянию на 13.00 мск потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается. В тушении участвуют 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Трубопровод между резервуарами был поврежден. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена. Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.
https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/46/839214654_234:0:1735:1126_1920x0_80_0_0_b06ae683b75868335891126874fb5f08.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, кубань
Происшествия, Нефть, КУБАНЬ
14:00 24.03.2025
 
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали на 1250 "квадратах"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 24 мар – ПРАЙМ. Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, начавшийся 19 марта, локализован на площади 1250 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
"На нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 13.00 мск потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается.
В тушении участвуют 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда.
Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Трубопровод между резервуарами был поврежден. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
12:35
 
ПроисшествияНефтьКУБАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала