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Президент Бразилии посетит в мае Россию
Президент Бразилии посетит в мае Россию - 24.03.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии посетит в мае Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T00:32+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим.
"Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он в интервью газете Folha de S.Paulo.
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Общество , Экономика, Мировая экономика, РФ, БРАЗИЛИЯ, БУЭНОС-АЙРЕС, Лула да Силва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Президент Бразилии посетит в мае Россию
Президент Бразилии Лула да Силва посетит в мае Россию
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим.
"Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он в интервью газете Folha de S.Paulo.
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.