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Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" иску "Русгидро" - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" иску "Русгидро"
Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" иску "Русгидро" - 24.03.2025, ПРАЙМ
Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" иску "Русгидро"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:12+0300
2025-03-24T16:12+0300
бизнес
россия
силовые машины
русгидро
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскали с ответчика более 32 миллионов рублей. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Спор связан с договором поставки, монтажа и наладки ответчиком гидроагрегата для Угличской ГЭС истца стоимостью около 2,1 миллиарда рублей. В связи с нарушением "Силмашем" сроков поставки и выполнения работ покупатель начислил ему неустойку в размере более 649 миллионов рублей. Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о "явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушенного обязательства" и снизил ее до более чем 32 миллионов рублей. Апелляционный суд в декабре признал такое снижение обоснованным. "Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт. "Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова. Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
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бизнес, россия, силовые машины, русгидро
Бизнес, РОССИЯ, Силовые машины, Русгидро
16:12 24.03.2025
 
Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" иску "Русгидро"

Кассация поддержала взыскание с "Силовых машин" 32 млн рублей по иску "Русгидро"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ПАО "Русгидро", требовавшего взыскать с петербургского АО "Силовые машины" более 649 миллионов рублей, взыскали с ответчика более 32 миллионов рублей.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Спор связан с договором поставки, монтажа и наладки ответчиком гидроагрегата для Угличской ГЭС истца стоимостью около 2,1 миллиарда рублей. В связи с нарушением "Силмашем" сроков поставки и выполнения работ покупатель начислил ему неустойку в размере более 649 миллионов рублей.
Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о "явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушенного обязательства" и снизил ее до более чем 32 миллионов рублей. Апелляционный суд в декабре признал такое снижение обоснованным.
"Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт.
"Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп" Алексея Мордашова. Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Суд частично удовлетворил иск "Русгидро" в отношении "Силовых машин"
29 августа 2024, 17:04
 
БизнесРОССИЯСиловые машиныРусгидро
 
 
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