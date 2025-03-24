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В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы

В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы - 24.03.2025, ПРАЙМ

В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T22:35+0300

2025-03-24T22:35+0300

2025-03-24T22:35+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале издания."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", - говорится в сообщении.Уточняется, что по гражданкой машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

https://1prime.ru/20250324/svo-856066705.html

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сво, журналисты, гибель