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В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы
В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы - 24.03.2025, ПРАЙМ
В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T22:35+0300
2025-03-24T22:35+0300
2025-03-24T22:35+0300
спецоперация на украине
сво
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале издания."Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", - говорится в сообщении.Уточняется, что по гражданкой машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.
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сво, журналисты, гибель
Спецоперация на Украине, СВО, журналисты, гибель
В зоне СВО погибли оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы
"Звезда": в зоне СВО погибли оператор Панов и водитель съемочной группы Сиркели
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале издания.
"Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг", - говорится в сообщении.
В зоне проведения СВО погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак
Уточняется, что по гражданкой машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.