https://1prime.ru/20250324/t-bank-856065799.html
Т-Банк раскрыл прибыль по РСБУ за январь-февраль
Т-Банк раскрыл прибыль по РСБУ за январь-февраль - 24.03.2025, ПРАЙМ
Т-Банк раскрыл прибыль по РСБУ за январь-февраль
Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-февраль 2025 года составила 9 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:21+0300
2025-03-24T19:21+0300
2025-03-24T19:22+0300
экономика
т-банк
прибыль
рсбу
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-февраль 2025 года составила 9 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Прибыль банковского бизнеса группы в январе-феврале 2025 года составила 9 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ. Эти корректировки уже были отражены в отчетности МСФО за предыдущие периоды, поэтому не влияют на консолидированную результаты группы по МСФО", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 18% год к году и составил 5,3 триллиона рублей. Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 20% год к году и составило 49,6 миллиона.
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т-банк, прибыль, рсбу
Экономика, Т-Банк, прибыль, РСБУ
Т-Банк раскрыл прибыль по РСБУ за январь-февраль
Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-февраль составила 9 млрд рублей
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-февраль 2025 года составила 9 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка).
Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала.
"Прибыль банковского бизнеса группы в январе-феврале 2025 года составила 9 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ. Эти корректировки уже были отражены в отчетности МСФО за предыдущие периоды, поэтому не влияют на консолидированную результаты группы по МСФО", - указывается в материалах.
Великобритания переименовала Т-Банк и исключила Росбанк из списка санкций
Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 18% год к году и составил 5,3 триллиона рублей. Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 20% год к году и составило 49,6 миллиона.