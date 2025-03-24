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"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры - 24.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250324/tramp-856055628.html
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры
Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:04+0300
2025-03-24T15:04+0300
политика
дональд трамп
джо байден
politico
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.Ранее издание Politico сообщало о возможном намерении Харрис продолжить политическую карьеру после поражения на выборах 2024 года, рассматривая вариант участия в губернаторских выборах в Калифорнии в 2026 году."Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - сказал Трамп в интервью порталу Outkick. Он также указал на то, что Джо Байдену удалось избежать частых интервью из-за пандемии коронавируса.По данным портала Axios, штаб Камалы Харрис ограничивал ее общение со СМИ во время предвыборной кампании. За три месяца Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп - 14. Axios отмечал, что неудачные интервью с "неуместными или невнятными комментариями" по ключевым вопросам побудили штаб Харрис избегать подобных ситуаций.
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дональд трамп, джо байден, politico, калифорния, сша
Политика, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico, Калифорния, США
15:04 24.03.2025
 
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры

Трамп дал Харрис совет на случай, если она продолжит политическую деятельность

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Ранее издание Politico сообщало о возможном намерении Харрис продолжить политическую карьеру после поражения на выборах 2024 года, рассматривая вариант участия в губернаторских выборах в Калифорнии в 2026 году.
"Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - сказал Трамп в интервью порталу Outkick.
Он также указал на то, что Джо Байдену удалось избежать частых интервью из-за пандемии коронавируса.
По данным портала Axios, штаб Камалы Харрис ограничивал ее общение со СМИ во время предвыборной кампании. За три месяца Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп - 14. Axios отмечал, что неудачные интервью с "неуместными или невнятными комментариями" по ключевым вопросам побудили штаб Харрис избегать подобных ситуаций.
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ПолитикаДональд ТрампДжо БайденPoliticoКалифорнияСША
 
 
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