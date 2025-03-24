https://1prime.ru/20250324/tramp-856055628.html
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры
Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:04+0300
2025-03-24T15:04+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.Ранее издание Politico сообщало о возможном намерении Харрис продолжить политическую карьеру после поражения на выборах 2024 года, рассматривая вариант участия в губернаторских выборах в Калифорнии в 2026 году."Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - сказал Трамп в интервью порталу Outkick. Он также указал на то, что Джо Байдену удалось избежать частых интервью из-за пандемии коронавируса.По данным портала Axios, штаб Камалы Харрис ограничивал ее общение со СМИ во время предвыборной кампании. За три месяца Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп - 14. Axios отмечал, что неудачные интервью с "неуместными или невнятными комментариями" по ключевым вопросам побудили штаб Харрис избегать подобных ситуаций.
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дональд трамп, джо байден, politico, калифорния, сша
Политика, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico, Калифорния, США
"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры
Трамп дал Харрис совет на случай, если она продолжит политическую деятельность
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Ранее издание Politico сообщало о возможном намерении Харрис продолжить политическую карьеру после поражения на выборах 2024 года, рассматривая вариант участия в губернаторских выборах в Калифорнии в 2026 году.
"Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - сказал Трамп в интервью порталу Outkick.
Он также указал на то, что Джо Байдену удалось избежать частых интервью из-за пандемии коронавируса.
По данным портала Axios, штаб Камалы Харрис ограничивал ее общение со СМИ во время предвыборной кампании. За три месяца Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп - 14. Axios отмечал, что неудачные интервью с "неуместными или невнятными комментариями" по ключевым вопросам побудили штаб Харрис избегать подобных ситуаций.
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