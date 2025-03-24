https://1prime.ru/20250324/tramp-856055628.html

"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры

"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Нужно чаще". Трамп дал Харрис совет для продолжения политической карьеры

Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:04+0300

2025-03-24T15:04+0300

2025-03-24T15:04+0300

политика

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал бывшему кандидату в президенты Камале Харрис чаще давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.Ранее издание Politico сообщало о возможном намерении Харрис продолжить политическую карьеру после поражения на выборах 2024 года, рассматривая вариант участия в губернаторских выборах в Калифорнии в 2026 году."Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - сказал Трамп в интервью порталу Outkick. Он также указал на то, что Джо Байдену удалось избежать частых интервью из-за пандемии коронавируса.По данным портала Axios, штаб Камалы Харрис ограничивал ее общение со СМИ во время предвыборной кампании. За три месяца Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп - 14. Axios отмечал, что неудачные интервью с "неуместными или невнятными комментариями" по ключевым вопросам побудили штаб Харрис избегать подобных ситуаций.

https://1prime.ru/20250323/bayden-856023002.html

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дональд трамп, джо байден, politico, калифорния, сша