Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/turizm-856038840.html
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию - 24.03.2025, ПРАЙМ
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию
Турпоток россиян в Турцию за три прошедших зимних месяца сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение зафиксировано в феврале – на 17,5%,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:19+0300
2025-03-24T09:19+0300
экономика
туризм
атор
турция
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/43/841384366_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_04ec24e89c1d0fbd107698ccdf2cc567.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Турпоток россиян в Турцию за три прошедших зимних месяца сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение зафиксировано в феврале – на 17,5%, возможно, после подорожания этого направления россияне начали предпочитать другие "зимние пляжные" курорты, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер – в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года – на 11,6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции. Уточняется, что в феврале текущего года Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025 году февральский топ-5 въездных рынков Турции: Иран – 223 222 визита (снижение на 1,3% в годовом выражении), Германия – 179 512 визитов (снижение на 4,5%), Россия – 167 611 визитов (снижение на 17,5%), Болгария – 150 280 (на 17,8%), Великобритания – 102 408 (на 1%). На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего иностранного турпотока в Турцию. "Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями: увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам", - пояснили в АТОР.
https://1prime.ru/20250323/koreya-856027719.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/43/841384366_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_5b8c7ff3460e799f0674dcf71d9796cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, атор, турция, бизнес, россия
Экономика, Туризм, АТОР, ТУРЦИЯ, Бизнес, РОССИЯ
09:19 24.03.2025
 
В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию

АТОР: турпоток россиян в Турцию минувшей зимой сократился на 13%

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Турпоток россиян в Турцию за три прошедших зимних месяца сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение зафиксировано в феврале – на 17,5%, возможно, после подорожания этого направления россияне начали предпочитать другие "зимние пляжные" курорты, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер – в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года – на 11,6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.
Уточняется, что в феврале текущего года Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025 году февральский топ-5 въездных рынков Турции: Иран – 223 222 визита (снижение на 1,3% в годовом выражении), Германия – 179 512 визитов (снижение на 4,5%), Россия – 167 611 визитов (снижение на 17,5%), Болгария – 150 280 (на 17,8%), Великобритания – 102 408 (на 1%). На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего иностранного турпотока в Турцию.
"Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями: увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам", - пояснили в АТОР.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
В АТОР оценили влияние пожаров на туры в Южную Корею
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаТуризмАТОРТУРЦИЯБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала