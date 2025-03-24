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В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию

В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию - 24.03.2025, ПРАЙМ

В АТОР отметили снижение турпотока из России в Турцию

Турпоток россиян в Турцию за три прошедших зимних месяца сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение зафиксировано в феврале – на 17,5%,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:19+0300

2025-03-24T09:19+0300

2025-03-24T09:19+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Турпоток россиян в Турцию за три прошедших зимних месяца сократился на 13% в годовом выражении, самое большое снижение зафиксировано в феврале – на 17,5%, возможно, после подорожания этого направления россияне начали предпочитать другие "зимние пляжные" курорты, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер – в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года – на 11,6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции. Уточняется, что в феврале текущего года Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025 году февральский топ-5 въездных рынков Турции: Иран – 223 222 визита (снижение на 1,3% в годовом выражении), Германия – 179 512 визитов (снижение на 4,5%), Россия – 167 611 визитов (снижение на 17,5%), Болгария – 150 280 (на 17,8%), Великобритания – 102 408 (на 1%). На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего иностранного турпотока в Турцию. "Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями: увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам", - пояснили в АТОР.

https://1prime.ru/20250323/koreya-856027719.html

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туризм, атор, турция, бизнес, россия