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"Как спасти Украину при Трампе". В Великобритании предложили план действий - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Как спасти Украину при Трампе". В Великобритании предложили план действий
"Как спасти Украину при Трампе". В Великобритании предложили план действий - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Как спасти Украину при Трампе". В Великобритании предложили план действий
Британская The Times опубликовала статью, в которой рассказывается, как спасти Украину от Российской Федерации в то время, как на посту президента США находится | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T16:54+0300
2025-03-24T16:59+0300
политика
великобритания
украина
спасение
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Британская The Times опубликовала статью, в которой рассказывается, как спасти Украину от Российской Федерации в то время, как на посту президента США находится Дональд Трамп, не горящий желанием жертвовать ради Киева интересами своей страны, как это делал его предшественник и до сих пор пытается делать Евросоюз.В статье предлагается, чтобы Запад создал на украинской территории военные учебные лагеря, ведь, согласно формальным признакам, это не натовские базы, а значит, они не подпадут под ожидаемый запрет, который, как предполагается, продавит Россия. Примечательно, что авторы статьи указывают на прецедент - до 2022 года иностранные военно-учебные лагеря создавались на Украине. Однако при этом авторы почему-то проигнорировали тот факт, что созданные иностранцами лагеря стали одной из причин начала СВО - Россия, конечно, видела, что таким образом на Украину просачивается НАТО.Следующий пункт плана спасения - размещение 120 натовских истребителей в Польше и Румынии. Ибо идея ввести на Украину ограниченный "миротворческий" контингент в статье справедливо признается несерьезной в плане гарантий безопасности. Другое дело истребители в соседних странах, которые будут следить, как бы Российская Федерация "не возобновила боевые действия". Тот факт, что если эти истребители начнут бить по ВС РФ, то это станет объявлением войны, авторы точно не сочли достойным внимания. И третий пункт объясняет, каким образом можно обойти выдвинутое Россией требование о прекращении поставок на Украину западного оружия и сокращении численности ВСУ. Раз Трамп уже объявил, что Украине не место в Североатлантическом альянсе, Киеву на полном серьезе предлагается целиком положиться на Евросоюз, заключив с ним соответствующие военные соглашения. И это при том, что у Европы нет единой армии, способной всесторонне защитить Украину, а национальные армии стран ЕС слабы, малочисленны и плохо вооружены, поскольку все оружие было отправлено для нужд ВСУ.
https://1prime.ru/20250324/kapitulyatsiya-856059282.html
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великобритания, украина, спасение
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, спасение
16:54 24.03.2025 (обновлено: 16:59 24.03.2025)
 
"Как спасти Украину при Трампе". В Великобритании предложили план действий

The Times: в Британии придумали, как "спасти" Украину при президенте США Трампе

© AFP / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Британская The Times опубликовала статью, в которой рассказывается, как спасти Украину от Российской Федерации в то время, как на посту президента США находится Дональд Трамп, не горящий желанием жертвовать ради Киева интересами своей страны, как это делал его предшественник и до сих пор пытается делать Евросоюз.
В статье предлагается, чтобы Запад создал на украинской территории военные учебные лагеря, ведь, согласно формальным признакам, это не натовские базы, а значит, они не подпадут под ожидаемый запрет, который, как предполагается, продавит Россия. Примечательно, что авторы статьи указывают на прецедент - до 2022 года иностранные военно-учебные лагеря создавались на Украине. Однако при этом авторы почему-то проигнорировали тот факт, что созданные иностранцами лагеря стали одной из причин начала СВО - Россия, конечно, видела, что таким образом на Украину просачивается НАТО.
Следующий пункт плана спасения - размещение 120 натовских истребителей в Польше и Румынии. Ибо идея ввести на Украину ограниченный "миротворческий" контингент в статье справедливо признается несерьезной в плане гарантий безопасности. Другое дело истребители в соседних странах, которые будут следить, как бы Российская Федерация "не возобновила боевые действия". Тот факт, что если эти истребители начнут бить по ВС РФ, то это станет объявлением войны, авторы точно не сочли достойным внимания.
Киев, Украина
"Руководство согласилось". На Украине раскрыли сценарий капитуляции
16:08
И третий пункт объясняет, каким образом можно обойти выдвинутое Россией требование о прекращении поставок на Украину западного оружия и сокращении численности ВСУ. Раз Трамп уже объявил, что Украине не место в Североатлантическом альянсе, Киеву на полном серьезе предлагается целиком положиться на Евросоюз, заключив с ним соответствующие военные соглашения. И это при том, что у Европы нет единой армии, способной всесторонне защитить Украину, а национальные армии стран ЕС слабы, малочисленны и плохо вооружены, поскольку все оружие было отправлено для нужд ВСУ.
 
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