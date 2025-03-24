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Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин - 24.03.2025, ПРАЙМ
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин
Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T03:48+0300
2025-03-24T03:48+0300
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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, правительство Сербии сейчас разрабатывает разные варианты того, как компания будет работать после 28 марта, когда американские санкции против нее могут вступить в силу. В то же время он выразил надежду, что судьба NIS обсуждается в том числе на переговорах между представителями США и РФ.
"Мы в Сербии были бы очень счастливы, если бы этот вопрос был решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью... Уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ", - заявил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
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нефть, сша, сербия, рф, александр вучич, nis, газпром нефть, минфин сша
Энергетика, Экономика, Нефть, США, СЕРБИЯ, РФ, Александр Вучич, NIS, Газпром нефть, Минфин США
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин
Вице-премьер Вулин: каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии
БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, правительство Сербии сейчас разрабатывает разные варианты того, как компания будет работать после 28 марта, когда американские санкции против нее могут вступить в силу. В то же время он выразил надежду, что судьба NIS обсуждается в том числе на переговорах между представителями США и РФ.
"Мы в Сербии были бы очень счастливы, если бы этот вопрос был решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью... Уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ", - заявил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.