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Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин - 24.03.2025, ПРАЙМ
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин
Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T03:48+0300
2025-03-24T03:48+0300
энергетика
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газпром нефть
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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, правительство Сербии сейчас разрабатывает разные варианты того, как компания будет работать после 28 марта, когда американские санкции против нее могут вступить в силу. В то же время он выразил надежду, что судьба NIS обсуждается в том числе на переговорах между представителями США и РФ. "Мы в Сербии были бы очень счастливы, если бы этот вопрос был решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью... Уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ", - заявил он. В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
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нефть, сша, сербия, рф, александр вучич, nis, газпром нефть, минфин сша
Энергетика, Экономика, Нефть, США, СЕРБИЯ, РФ, Александр Вучич, NIS, Газпром нефть, Минфин США
03:48 24.03.2025
 
Каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии, заявил Вулин

Вице-премьер Вулин: каждый удар по NIS сильно бьет по экономике Сербии

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БЕЛГРАД, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый удар по компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сильно бьет по экономике Сербии, о выходе из этой ситуации говорить пока рано, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" занимает 75% нашего энергетического сектора. Каждый удар по NIS является сильнейшим ударом по нашей экономике", - заявил Вулин РИА Новости.
По его словам, правительство Сербии сейчас разрабатывает разные варианты того, как компания будет работать после 28 марта, когда американские санкции против нее могут вступить в силу. В то же время он выразил надежду, что судьба NIS обсуждается в том числе на переговорах между представителями США и РФ.
"Мы в Сербии были бы очень счастливы, если бы этот вопрос был решен на самом высоком уровне, чтобы не беспокоиться о том, что будет с нашей энергетической стабильностью... Уверен, что вопрос этой компании будет решаться в рамках всей политики санкций в отношении РФ", - заявил он.
В начале января министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпромнефть" и ее более 20 дочерних структур, в том числе NIS, в которой "Газпрому" и "Газпромнефти" в сумме принадлежат 56,14%. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил, что российская сторона должна полностью выйти из доли в NIS. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАСЕРБИЯРФАлександр ВучичNISГазпром нефтьМинфин США
 
 
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