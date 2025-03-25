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Россиянам могут разрешить покупать автомобили у иностранцев за наличные
Россиянам могут разрешить покупать автомобили у иностранцев за наличные - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам могут разрешить покупать автомобили у иностранцев за наличные
Министерство финансов России планирует изменить валютное законодательство, чтобы разрешить россиянам покупать автомобили у иностранцев за наличные, сообщают... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:49+0300
2025-03-25T09:49+0300
2025-03-25T09:49+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Министерство финансов России планирует изменить валютное законодательство, чтобы разрешить россиянам покупать автомобили у иностранцев за наличные, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.Согласно изданию, на данный момент, если гражданин России покупает у иностранца автомобиль, то расчеты по сделке должны производиться только в безналичной форме. Тем не менее, в условиях санкций и трудностей с трансграничными банковскими операциями, наличный расчет часто является единственным доступным способом оплаты.Минфин планирует проработать этот вопрос совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и Центробанком. Ожидается, что разрешение на операции с наличной валютой при покупке автомобилей у иностранных граждан будет исключено из действия закона о валютном регулировании и валютном контроле. Это позволит россиянам приобретать автомобили у иностранцев за наличные деньги, что может упростить процесс покупки в условиях ограничений на трансграничные платежи.
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россия, минфин, авто
Россиянам могут разрешить покупать автомобили у иностранцев за наличные
"Известия": в России могут разрешить покупать машины у иностранцев за наличные
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Министерство финансов России планирует изменить валютное законодательство, чтобы разрешить россиянам покупать автомобили у иностранцев за наличные, сообщают
"Известия" со ссылкой на письмо ведомства.
Согласно изданию, на данный момент, если гражданин России покупает у иностранца автомобиль, то расчеты по сделке должны производиться только в безналичной форме. Тем не менее, в условиях санкций и трудностей с трансграничными банковскими операциями, наличный расчет часто является единственным доступным способом оплаты.
Минфин планирует проработать этот вопрос совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и Центробанком. Ожидается, что разрешение на операции с наличной валютой при покупке автомобилей у иностранных граждан будет исключено из действия закона о валютном регулировании и валютном контроле. Это позволит россиянам приобретать автомобили у иностранцев за наличные деньги, что может упростить процесс покупки в условиях ограничений на трансграничные платежи.
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