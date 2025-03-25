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В ЕС сократились продажи новых легковых авто

В ЕС сократились продажи новых легковых авто - 25.03.2025, ПРАЙМ

В ЕС сократились продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в феврале уменьшились на 3,4% в годовом выражении и составили 853 670 штук, свидетельствуют данные... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:53+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в феврале уменьшились на 3,4% в годовом выражении и составили 853 670 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В феврале 2025 года снижение в годовом исчислении составило 3,4%", - пишет ACEA. Среди крупных рынков в основном наблюдалось снижение: в Германии - на 6,4%, в Италии - на 6,2%, во Франции - на 0,7%; в Испании был отмечен рост на 11%. В январе-феврале снижение составило 3%, до 1,686 миллиона машин, в том числе в Италии - на 6%, в Германии - на 4,6%, во Франции - на 3,3%, в Испании показатель вырос на 8,4% за два месяца. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в феврале выросли на 4,9% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - упали на 16,4%, группы Renault - увеличились на 11,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в феврале сократились почти вдвое, до 11 743 единиц. В январе-феврале продажи Volkswagen выросли на 4,8%, Stellantis - упали на 17,1%, Renault - выросли на 8,3%, Tesla - снизились также вдвое, до 19 046 машин. Продажи бензиновых автомобилей снизились в феврале на 22,4%, до 244 073 машин, дизельных - на 28,8%, до 80 569 машин, аккумуляторных - выросли на 23,7%, до 131 275 авто, подключаемых гибридных - уменьшились на 1,4%, до 63 570 машин, гибридных электрических - выросли на 19%, до 304 062 автомобилей, остальных - в целом не изменились и составили 30 121 машину. В январе-феврале продажи бензиновых автомобилей снизились на 20,5%, до 489 838 машин, дизельных - на 28%, до 163 452 машин, аккумуляторных - выросли на 28,4%, до 255 489 авто, подключаемых гибридных - уменьшились на 5%, до 124 947 машин, гибридных электрических - выросли на 18,7%, до 594 059 автомобилей, остальных - снизились на 8,5%, до 57 855 машин.

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