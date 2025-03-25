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Китайским автобрендам предрекли массовый уход из России в 2025 году
Китайским автобрендам предрекли массовый уход из России в 2025 году - 25.03.2025, ПРАЙМ
Китайским автобрендам предрекли массовый уход из России в 2025 году
Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году десятки китайских автомобильных брендов покинут российский рынок, | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:15+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году десятки китайских автомобильных брендов покинут российский рынок, поскольку спрос на них невелик. Об этом он сообщил Ura.ru."Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий", - отметил собеседник издания.По словам Подщеколдина, китайские компании также не могут обеспечить достаточное количество сервисных центров.Ранее СМИ также сообщали, что продажи китайских автомобилей в России в 2025 году снизятся на 15-17%, и по меньшей мере три бренда, Foton, SWM и Kaiyi, покинут рынок из-за низкого спроса.
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россия, китай, авто
Китайским автобрендам предрекли массовый уход из России в 2025 году
Глава РОАД Подщеколдин: десятки китайских автобрендов уйдут из РФ в 2025 году
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году десятки китайских автомобильных брендов покинут российский рынок, поскольку спрос на них невелик. Об этом он сообщил
Ura.ru.
"Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий", - отметил собеседник издания.
По словам Подщеколдина, китайские компании также не могут обеспечить достаточное количество сервисных центров.
Ранее СМИ также сообщали, что продажи китайских автомобилей в России в 2025 году снизятся на 15-17%, и по меньшей мере три бренда, Foton, SWM и Kaiyi, покинут рынок из-за низкого спроса.
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