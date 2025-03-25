Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/avto-856081529.html
Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто
Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто
Западные автоконцерны могут вскоре вернуться на российский рынок, что усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на автомобили, заявил в беседе с "Газетой.Ru" | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T11:44+0300
2025-03-25T11:44+0300
экономика
бизнес
россия
африка
азия
авто
китайские авто
цены на автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_72335d51b4144cd6b0f3062eb030b44a.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Западные автоконцерны могут вскоре вернуться на российский рынок, что усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на автомобили, заявил в беседе с "Газетой.Ru" бизнес-эксперт, генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.По его мнению, европейские, американские, японские и корейские автопроизводители неизбежно возобновят работу в России, поскольку этот рынок был для них важным источником доходов, а их уход стал серьезным ударом. Эксперт считает, что возвращение западных компаний – лишь вопрос времени.Как отметил эксперт, в настоящее время, российский авторынок фактически оказался во власти китайских брендов, которые за последние два года значительно укрепили свои позиции. Так, в 2023 году в России было продано свыше 500 тысяч китайских автомобилей, а в 2024 – более 900 тысяч. Однако, как подчеркнул Моженков, китайские компании ведут бизнес в России достаточно жестко и ориентируются в первую очередь на краткосрочную выгоду.Тем не менее, по мнению Моженкова, китайские производители не стали для России полноценными бизнес-партнерами, а заняли доминирующее положение, завышая цены и полагая, что, раз они заполнили освободившуюся нишу, то могут диктовать условия. По мнению эксперта, их стратегия не предусматривает долгосрочных инвестиций в рынок и инфраструктуру, а в автомобильной сфере такой подход в конечном итоге оказывается проигрышным.Кроме того, как заявил Моженков, китайские компании не только получили российский рынок в свое распоряжение, но и воспользовались накопленным местными специалистами мировым опытом. Он пояснил, что во всех структурах – от дилерских центров до представительств и дистрибьюторских компаний – работают российские профессионалы, ранее сотрудничавшие с западными брендами. Эти специалисты, по его словам, передали китайским коллегам знания о построении дилерской сети, логистике, гарантийном обслуживании и обучении персонала. Китайские компании, отметил он, быстро адаптировали этот опыт и теперь применяют его не только в России, но и в других странах, таких как Азия и Африка.По мнению Моженкова, возвращение западных компаний серьезно изменит ситуацию на рынке. Он прогнозирует, что не менее 50% российских дилеров, которые сейчас работают с китайскими марками, будут готовы вновь сотрудничать с европейскими и американскими производителями. Это, как считает эксперт, приведет к жесткой конкуренции, в результате которой цены на автомобили могут снизиться на 1–3 миллионов рублей в зависимости от бренда."Не все китайские бренды выживут в новых условиях, но конкуренция точно заставит их пересмотреть свою стратегию. Это приведет к улучшению сервиса, снижению цен и повышению качества автомобилей. В выигрыше окажется потребитель", — уверен эксперт.По прогнозам Моженкова, если западные автоконцерны вернутся, российский рынок может вырасти с нынешних 1,5–1,6 миллиона проданных автомобилей в год до 2 миллионов и более.
https://1prime.ru/20250325/avto-856079818.html
африка
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195020_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_9965fe648a143e8e97b294fd9541502e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, африка, азия, авто, китайские авто, цены на автомобили
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, АЗИЯ, Авто, китайские авто, цены на автомобили
11:44 25.03.2025
 
Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто

Моженков: возвращение западных брендов на авторынок РФ приведет к падению цен

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкавтомобиль
автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Западные автоконцерны могут вскоре вернуться на российский рынок, что усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на автомобили, заявил в беседе с "Газетой.Ru" бизнес-эксперт, генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.
По его мнению, европейские, американские, японские и корейские автопроизводители неизбежно возобновят работу в России, поскольку этот рынок был для них важным источником доходов, а их уход стал серьезным ударом. Эксперт считает, что возвращение западных компаний – лишь вопрос времени.
Как отметил эксперт, в настоящее время, российский авторынок фактически оказался во власти китайских брендов, которые за последние два года значительно укрепили свои позиции. Так, в 2023 году в России было продано свыше 500 тысяч китайских автомобилей, а в 2024 – более 900 тысяч. Однако, как подчеркнул Моженков, китайские компании ведут бизнес в России достаточно жестко и ориентируются в первую очередь на краткосрочную выгоду.
Тем не менее, по мнению Моженкова, китайские производители не стали для России полноценными бизнес-партнерами, а заняли доминирующее положение, завышая цены и полагая, что, раз они заполнили освободившуюся нишу, то могут диктовать условия. По мнению эксперта, их стратегия не предусматривает долгосрочных инвестиций в рынок и инфраструктуру, а в автомобильной сфере такой подход в конечном итоге оказывается проигрышным.
Кроме того, как заявил Моженков, китайские компании не только получили российский рынок в свое распоряжение, но и воспользовались накопленным местными специалистами мировым опытом. Он пояснил, что во всех структурах – от дилерских центров до представительств и дистрибьюторских компаний – работают российские профессионалы, ранее сотрудничавшие с западными брендами. Эти специалисты, по его словам, передали китайским коллегам знания о построении дилерской сети, логистике, гарантийном обслуживании и обучении персонала. Китайские компании, отметил он, быстро адаптировали этот опыт и теперь применяют его не только в России, но и в других странах, таких как Азия и Африка.
По мнению Моженкова, возвращение западных компаний серьезно изменит ситуацию на рынке. Он прогнозирует, что не менее 50% российских дилеров, которые сейчас работают с китайскими марками, будут готовы вновь сотрудничать с европейскими и американскими производителями. Это, как считает эксперт, приведет к жесткой конкуренции, в результате которой цены на автомобили могут снизиться на 1–3 миллионов рублей в зависимости от бренда.
"Не все китайские бренды выживут в новых условиях, но конкуренция точно заставит их пересмотреть свою стратегию. Это приведет к улучшению сервиса, снижению цен и повышению качества автомобилей. В выигрыше окажется потребитель", — уверен эксперт.
По прогнозам Моженкова, если западные автоконцерны вернутся, российский рынок может вырасти с нынешних 1,5–1,6 миллиона проданных автомобилей в год до 2 миллионов и более.
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Названы шесть самых опасных для покупки авто
11:05
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАФРИКААЗИЯАвтокитайские автоцены на автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала