https://1prime.ru/20250325/avto-856081529.html

Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто

Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто - 25.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт узнал, как повлияет возвращение западных брендов на цены на авто

Западные автоконцерны могут вскоре вернуться на российский рынок, что усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на автомобили, заявил в беседе с "Газетой.Ru" | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T11:44+0300

2025-03-25T11:44+0300

2025-03-25T11:44+0300

экономика

бизнес

россия

африка

азия

авто

китайские авто

цены на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_72335d51b4144cd6b0f3062eb030b44a.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Западные автоконцерны могут вскоре вернуться на российский рынок, что усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на автомобили, заявил в беседе с "Газетой.Ru" бизнес-эксперт, генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.По его мнению, европейские, американские, японские и корейские автопроизводители неизбежно возобновят работу в России, поскольку этот рынок был для них важным источником доходов, а их уход стал серьезным ударом. Эксперт считает, что возвращение западных компаний – лишь вопрос времени.Как отметил эксперт, в настоящее время, российский авторынок фактически оказался во власти китайских брендов, которые за последние два года значительно укрепили свои позиции. Так, в 2023 году в России было продано свыше 500 тысяч китайских автомобилей, а в 2024 – более 900 тысяч. Однако, как подчеркнул Моженков, китайские компании ведут бизнес в России достаточно жестко и ориентируются в первую очередь на краткосрочную выгоду.Тем не менее, по мнению Моженкова, китайские производители не стали для России полноценными бизнес-партнерами, а заняли доминирующее положение, завышая цены и полагая, что, раз они заполнили освободившуюся нишу, то могут диктовать условия. По мнению эксперта, их стратегия не предусматривает долгосрочных инвестиций в рынок и инфраструктуру, а в автомобильной сфере такой подход в конечном итоге оказывается проигрышным.Кроме того, как заявил Моженков, китайские компании не только получили российский рынок в свое распоряжение, но и воспользовались накопленным местными специалистами мировым опытом. Он пояснил, что во всех структурах – от дилерских центров до представительств и дистрибьюторских компаний – работают российские профессионалы, ранее сотрудничавшие с западными брендами. Эти специалисты, по его словам, передали китайским коллегам знания о построении дилерской сети, логистике, гарантийном обслуживании и обучении персонала. Китайские компании, отметил он, быстро адаптировали этот опыт и теперь применяют его не только в России, но и в других странах, таких как Азия и Африка.По мнению Моженкова, возвращение западных компаний серьезно изменит ситуацию на рынке. Он прогнозирует, что не менее 50% российских дилеров, которые сейчас работают с китайскими марками, будут готовы вновь сотрудничать с европейскими и американскими производителями. Это, как считает эксперт, приведет к жесткой конкуренции, в результате которой цены на автомобили могут снизиться на 1–3 миллионов рублей в зависимости от бренда."Не все китайские бренды выживут в новых условиях, но конкуренция точно заставит их пересмотреть свою стратегию. Это приведет к улучшению сервиса, снижению цен и повышению качества автомобилей. В выигрыше окажется потребитель", — уверен эксперт.По прогнозам Моженкова, если западные автоконцерны вернутся, российский рынок может вырасти с нынешних 1,5–1,6 миллиона проданных автомобилей в год до 2 миллионов и более.

https://1prime.ru/20250325/avto-856079818.html

африка

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, африка, азия, авто, китайские авто, цены на автомобили