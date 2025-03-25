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В России выросли продажи электрокаров с пробегом

В России выросли продажи электрокаров с пробегом - 25.03.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи электрокаров с пробегом

Продажи электромобилей с пробегом в России за февраль текущего года составили 819 штук, что на 22% больше, чем годом ранее, сообщило аналитическое агентство... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:30+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России за февраль текущего года составили 819 штук, что на 22% больше, чем годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в феврале 2025 года россияне приобрели 819 подержанных электрокаров. Это на 22% больше, чем год назад (671 штука)", - говорится в сообщении. Более трети рынка (35%) в феврале пришлось на марку Nissan - 290 штук. Также в первую тройку вошли Zeekr (133 штуки) и Tesla (107 штук). В сумме тройка лидеров заняла 65% рынка электромобилей с пробегом, а показатели каждого из оставшихся брендов не перешагнули отметку в 100 единиц. Лидером в модельном рейтинге остается Nissan Leaf - 286 проданных автомобилей. Следом идут Zeekr 001 (90 штук), Tesla Model 3 (49 штук), Evolute I-Pro (31 штука) и Tesla Model Y (29 штук). "В целом же за два месяца с начала 2025 года на вторичном рынке продажи подержанных электрокаров составили почти 1,7 тысячи единиц - на 45% больше, чем год назад", - добавили в "Автостате". Эксперты агентства отмечают, что данный сегмент автомобилей показывает положительную динамику с октября 2024 года, в то время как рынок новых электромобилей в России снижается восемь месяцев подряд.

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россия, авто