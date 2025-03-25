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Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами
Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов отчетов за январь-февраль 2025 года в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:00+0300
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бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов отчетов за январь-февраль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и выяснили, автомобилями с какими типами двигателей чаще всего интересуются пользователи. Оказалось, "гибриды" и электромобили стали намного популярнее, чем раньше, однако бензиновые автомобили по-прежнему остаются самыми востребованными.По данным сервиса, число запросов проверок гибридных автомобилей и электрокаров за год выросло на 49%. Однако в общем объеме отчётов представители этих сегментов рынка занимают лишь по 0,4% и 0,1% соответственно.Среди электрокаров лидером стала Tesla Model 3 с 16,2%. Второе место – Zeekr 001, чья доля выросла сильнее чем вдвое, до 12,2%, а также Tesla Model Y (6,9%). В топ-3 моделей гибридов вошли Toyota Prius (11,3% проверок), Lexus RX (8,7%) и Toyota RAV4 (7,64%).На автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 84,9% среди всех запросов отчетов Автотеки в начале 2025 года. Здесь лидирует LADA Granta, чья доля выросла до 2,9%. На втором месте – Hyundai Solaris с долей 2,8%. Третье место занимает Kia Rio с 2,6% проверок.Доля дизельных автомобилей несколько выросла: с 14,1% до 14,6%. Лидерство здесь удерживает Toyota Land Cruiser с 4,4%. На втором месте – BMW X5 (3,6%), на третьем – Volkswagen Touareg (3,5%)."Мы видим постепенные изменения как потребительского интереса, так и структуры рынка авто с пробегом. Показательна положительная динамика в сегментах электромобилей и гибридов: количество проверок выросло на 71% и 42% соответственно. Отдельного внимания заслуживает растущая популярность китайских гибридных моделей: запросов на проверку истории LiXiang L7 стало больше в 5 раз, а Voyah Free – почти в 4 раза. Это подтверждает как рост доверия покупателей к современным технологиям, так и расширение вторичного рынка за счет новых моделей. Чтобы найти среди них оптимальный вариант, мы рекомендуем обращать внимание на ИИ-рекомендации в отчетах Автотеки: они подскажут, на какое предложение точно стоит обратить внимание", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
16:00 25.03.2025
 
Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами

Автотека: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов отчетов за январь-февраль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и выяснили, автомобилями с какими типами двигателей чаще всего интересуются пользователи. Оказалось, "гибриды" и электромобили стали намного популярнее, чем раньше, однако бензиновые автомобили по-прежнему остаются самыми востребованными.
По данным сервиса, число запросов проверок гибридных автомобилей и электрокаров за год выросло на 49%. Однако в общем объеме отчётов представители этих сегментов рынка занимают лишь по 0,4% и 0,1% соответственно.
Среди электрокаров лидером стала Tesla Model 3 с 16,2%. Второе место – Zeekr 001, чья доля выросла сильнее чем вдвое, до 12,2%, а также Tesla Model Y (6,9%). В топ-3 моделей гибридов вошли Toyota Prius (11,3% проверок), Lexus RX (8,7%) и Toyota RAV4 (7,64%).
На автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 84,9% среди всех запросов отчетов Автотеки в начале 2025 года. Здесь лидирует LADA Granta, чья доля выросла до 2,9%. На втором месте – Hyundai Solaris с долей 2,8%. Третье место занимает Kia Rio с 2,6% проверок.
Доля дизельных автомобилей несколько выросла: с 14,1% до 14,6%. Лидерство здесь удерживает Toyota Land Cruiser с 4,4%. На втором месте – BMW X5 (3,6%), на третьем – Volkswagen Touareg (3,5%).
"Мы видим постепенные изменения как потребительского интереса, так и структуры рынка авто с пробегом. Показательна положительная динамика в сегментах электромобилей и гибридов: количество проверок выросло на 71% и 42% соответственно. Отдельного внимания заслуживает растущая популярность китайских гибридных моделей: запросов на проверку истории LiXiang L7 стало больше в 5 раз, а Voyah Free – почти в 4 раза. Это подтверждает как рост доверия покупателей к современным технологиям, так и расширение вторичного рынка за счет новых моделей. Чтобы найти среди них оптимальный вариант, мы рекомендуем обращать внимание на ИИ-рекомендации в отчетах Автотеки: они подскажут, на какое предложение точно стоит обратить внимание", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
Топ типов двигателей, марок и моделей по числу запросов на проверку истории

Тип двигателя

Доля в общем числе запросов

Марка-лидер

Модель-лидер

Бензин

84,9%

LADA

LADA Granta

Дизель

14,6%

Toyota

Toyota Land Cruiser

Гибрид

0,4%

Toyota

Toyota Prius

Электро

0,1%

Tesla

Tesla Model 3

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