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Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:03+0300
2025-03-25T16:03+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru.Согласно статистике портала по нескольким московским дилерским центрам, продавцы стали чаще предлагать скидки на авто в размере 200-500 тысяч рублей.Помимо этого, автосалоны стали активно предлагать покупателям программы рассрочки на автомобили. Главный минус такого подхода по мнению портала заключается в том, что на полное погашение долга даются крайне малые сроки.Например, в "Техинкоме" рассрочка на Lada Vesta доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости машины, с периодом выплат в 2 года. А в "БорисХоф" на беспроцентную оплату китайского Tank 500 отводится еще меньше времени – всего 12 месяцев.
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бизнес, финансы, авто, акции, рассрочка, покупка автомобиля
Бизнес, Финансы, Авто, Акции, рассрочка, покупка автомобиля
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
Autonews: дилеры увеличивают продажи на российском авторынке за счет рассрочки
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru
.
Согласно статистике портала по нескольким московским дилерским центрам, продавцы стали чаще предлагать скидки на авто в размере 200-500 тысяч рублей.
Помимо этого, автосалоны стали активно предлагать покупателям программы рассрочки на автомобили. Главный минус такого подхода по мнению портала заключается в том, что на полное погашение долга даются крайне малые сроки.
Например, в "Техинкоме" рассрочка на Lada Vesta доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости машины, с периодом выплат в 2 года. А в "БорисХоф" на беспроцентную оплату китайского Tank 500 отводится еще меньше времени – всего 12 месяцев.
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