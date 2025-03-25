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Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто - 25.03.2025, ПРАЙМ
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто
Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:03+0300
2025-03-25T16:03+0300
бизнес
финансы
авто
акции
рассрочка
покупка автомобиля
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru.Согласно статистике портала по нескольким московским дилерским центрам, продавцы стали чаще предлагать скидки на авто в размере 200-500 тысяч рублей.Помимо этого, автосалоны стали активно предлагать покупателям программы рассрочки на автомобили. Главный минус такого подхода по мнению портала заключается в том, что на полное погашение долга даются крайне малые сроки.Например, в "Техинкоме" рассрочка на Lada Vesta доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости машины, с периодом выплат в 2 года. А в "БорисХоф" на беспроцентную оплату китайского Tank 500 отводится еще меньше времени – всего 12 месяцев.
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бизнес, финансы, авто, акции, рассрочка, покупка автомобиля
Бизнес, Финансы, Авто, Акции, рассрочка, покупка автомобиля
16:03 25.03.2025
 
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто

Autonews: дилеры увеличивают продажи на российском авторынке за счет рассрочки

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru.
Согласно статистике портала по нескольким московским дилерским центрам, продавцы стали чаще предлагать скидки на авто в размере 200-500 тысяч рублей.
Помимо этого, автосалоны стали активно предлагать покупателям программы рассрочки на автомобили. Главный минус такого подхода по мнению портала заключается в том, что на полное погашение долга даются крайне малые сроки.
Например, в "Техинкоме" рассрочка на Lada Vesta доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости машины, с периодом выплат в 2 года. А в "БорисХоф" на беспроцентную оплату китайского Tank 500 отводится еще меньше времени – всего 12 месяцев.
автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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БизнесФинансыАвтоАкциирассрочкапокупка автомобиля
 
 
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