https://1prime.ru/20250325/avto-856090809.html

Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто

Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто - 25.03.2025, ПРАЙМ

Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто

Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:03+0300

2025-03-25T16:03+0300

2025-03-25T16:03+0300

бизнес

финансы

авто

акции

рассрочка

покупка автомобиля

https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Дилеры в условиях застоя на российском авторынке стали все чаще предлагать различные акции и покупки в рассрочку, сообщает портал Autonews.ru.Согласно статистике портала по нескольким московским дилерским центрам, продавцы стали чаще предлагать скидки на авто в размере 200-500 тысяч рублей.Помимо этого, автосалоны стали активно предлагать покупателям программы рассрочки на автомобили. Главный минус такого подхода по мнению портала заключается в том, что на полное погашение долга даются крайне малые сроки.Например, в "Техинкоме" рассрочка на Lada Vesta доступна при первоначальном взносе от 50% стоимости машины, с периодом выплат в 2 года. А в "БорисХоф" на беспроцентную оплату китайского Tank 500 отводится еще меньше времени – всего 12 месяцев.

https://1prime.ru/20250325/avto-856081529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, авто, акции, рассрочка, покупка автомобиля