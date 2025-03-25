https://1prime.ru/20250325/bayden-856087711.html

Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена

Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена - 25.03.2025, ПРАЙМ

Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена

Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:49+0300

2025-03-25T14:49+0300

2025-03-25T14:49+0300

политика

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы", - заявил министр в интервью Первому каналу.Лавров также отметил, что без помощи Запада вооружение, поставляемое Украине, Лондоном и Парижем, Украина уже давно была бы разгромлена. Он также отметил, что почти все западные страны, которые хотят направить миротворческую миссию в Украину, являются мечтателями, которые доказывают свою политическую несостоятельность.

https://1prime.ru/20250325/lavrov-856087571.html

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россия, сша, украина, нато, джо байден