https://1prime.ru/20250325/bayden-856087711.html
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена
Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:49+0300
2025-03-25T14:49+0300
2025-03-25T14:49+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы", - заявил министр в интервью Первому каналу.Лавров также отметил, что без помощи Запада вооружение, поставляемое Украине, Лондоном и Парижем, Украина уже давно была бы разгромлена. Он также отметил, что почти все западные страны, которые хотят направить миротворческую миссию в Украину, являются мечтателями, которые доказывают свою политическую несостоятельность.
https://1prime.ru/20250325/lavrov-856087571.html
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, НАТО, Джо Байден
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена
Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Киева в НАТО
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы", - заявил министр в интервью Первому каналу.
Лавров также отметил, что без помощи Запада вооружение, поставляемое Украине, Лондоном и Парижем, Украина уже давно была бы разгромлена. Он также отметил, что почти все западные страны, которые хотят направить миротворческую миссию в Украину, являются мечтателями, которые доказывают свою политическую несостоятельность.
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