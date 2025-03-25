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Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена - 25.03.2025, ПРАЙМ
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена
Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:49+0300
2025-03-25T14:49+0300
политика
россия
сша
украина
нато
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы", - заявил министр в интервью Первому каналу.Лавров также отметил, что без помощи Запада вооружение, поставляемое Украине, Лондоном и Парижем, Украина уже давно была бы разгромлена. Он также отметил, что почти все западные страны, которые хотят направить миротворческую миссию в Украину, являются мечтателями, которые доказывают свою политическую несостоятельность.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, НАТО, Джо Байден
14:49 25.03.2025
 
Лавров обозначил колоссальную ошибку Байдена

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Киева в НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая на членстве Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО создавая, тем самым нам неприемлемые угрозы", - заявил министр в интервью Первому каналу.
Лавров также отметил, что без помощи Запада вооружение, поставляемое Украине, Лондоном и Парижем, Украина уже давно была бы разгромлена. Он также отметил, что почти все западные страны, которые хотят направить миротворческую миссию в Украину, являются мечтателями, которые доказывают свою политическую несостоятельность.
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАНАТОДжо Байден
 
 
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