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Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров - 25.03.2025, ПРАЙМ
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров
Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T01:24+0300
2025-03-25T01:24+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
минск
киргизия
еаэс
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МИНСК, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе. Вместе с тем решение предполагает ряд исключений. В частности, оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, и на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в соответствии с таможенной процедурой такой переработки. Кроме того, документ не касается товаров, изготовленных с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым властями. Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, вывозимых за пределы Белоруссии в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом. Документ содержит и ряд других исключений. В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении - ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и другие товары. Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2025 года и будут действовать в течение шести месяцев. Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций.
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40
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мировая экономика, белоруссия, минск, киргизия, еаэс
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС
01:24 25.03.2025
 
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров

Правительство Белоруссии на полгода запретило вывоз отдельных видов промышленных товаров

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МИНСК, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Вместе с тем решение предполагает ряд исключений. В частности, оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, и на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в соответствии с таможенной процедурой такой переработки. Кроме того, документ не касается товаров, изготовленных с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым властями.
Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, вывозимых за пределы Белоруссии в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом. Документ содержит и ряд других исключений.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении - ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и другие товары.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2025 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций.
 
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