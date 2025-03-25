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Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров - 25.03.2025, ПРАЙМ
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров
Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T01:24+0300
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МИНСК, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Вместе с тем решение предполагает ряд исключений. В частности, оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, и на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в соответствии с таможенной процедурой такой переработки. Кроме того, документ не касается товаров, изготовленных с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым властями.
Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, вывозимых за пределы Белоруссии в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом. Документ содержит и ряд других исключений.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении - ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и другие товары.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2025 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций.
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мировая экономика, белоруссия, минск, киргизия, еаэс
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС
Белоруссия продлила на полгода запрет на вывоз промышленных товаров
Правительство Белоруссии на полгода запретило вывоз отдельных видов промышленных товаров
МИНСК, 25 мар - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением подлило еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе.
Вместе с тем решение предполагает ряд исключений. В частности, оно не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, и на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в соответствии с таможенной процедурой такой переработки. Кроме того, документ не касается товаров, изготовленных с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым властями.
Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, вывозимых за пределы Белоруссии в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с заинтересованным государственным органом. Документ содержит и ряд других исключений.
В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В приложении - ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и другие товары.
Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2025 года и будут действовать в течение шести месяцев.
Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". Затем решение неоднократно продлевалось, также корректировался перечень товаров. В сентябре 2024 года в перечень было внесено около 280 позиций.